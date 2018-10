Novak Djokovic élimine facilement Jérémy Chardy au 2e tour

Pour Jérémy Chardy, c'était mission impossible. Le joueur français n'avait jamais réussi à prendre un set à Novak Djokovic avant le Masters de Shanghai. Il n'y est pas non plus parvenu en Chine ce mardi, où il s'est largement incliné face au Serbe dans le cadre du deuxième tour du tournoi (6-3, 7-5). Cela fait 12 défaites en autant de matches pour le Palois face à l'actuel numéro trois mondial. Et 28 sets de rang perdus.

Pour autant, Chardy n'a jamais baissé les bras durant la partie. Il s'est battu en adoptant une stratégie très offensive, multipliant les montées au filet. Mais face à un Djokovic en forme et toujours aussi précis en défense, cela n'a pas payé. Le Serbe a d'ailleurs joué à sa main durant toute la partie. Il a accéléré à 2-2 au cœur de la première manche pour faire le break. Avant de prendre encore la mise en jeu de son adversaire pour virer en tête (6-3).

Le deuxième set a en revanche été plus serré, le Français ne concédant cette fois aucune balle de break. Du moins, jusqu'à 6-5 pour "Djoko". C'est à ce moment-là que le récent vainqueur de l'US Open a haussé son niveau de jeu pour conclure la partie sur sa deuxième balle de match (7-5). Une heure et 25 minutes, c'est le temps que les deux hommes ont passé sur le court. Au prochain tour, Djokovic affrontera Hyeon Chung ou Marco Cecchinato. Une formalité de plus pour se rapprocher de la place de numéro un mondial ?