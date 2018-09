Rafael Nadal déclare forfait pour la tournée asiatique, la place de n°1 en sursis

Rafael Nadal ne verra pas l'Asie cette saison. L'Espagnol a pris le soin de prévenir son monde via les réseaux sociaux pour indiquer qu'il prendrait le temps de soigner son genou, touché à l'US Open, avant de revenir sur les courts. Pas de tournoi de Pékin, où il devait défendre son titre. Ni même au Masters 1000 de Shanghai, où il avait perdu en finale face à Roger Federer. Le n°1 mondial ne précise pas quand il reviendra sur les courts. Mais tout semble indiquer que sa fin de saison s'écrira en pointillés.

"Même s'il n'y a rien de nouveau concernant ma blessure, nous avons décidé avec mon équipe médicale et technique de ne pas participer à la tournée asiatique pour soigner mon genou de la même façon que d'habitude", a souligné Nadal. Touché une nouvelle fois au genou droit, le Majorquin avait été contraint à abandonner en demi-finale de l'US Open puis à renoncer à la demi-finale de la Coupe Davis face à la France, avant les tournois de Pékin et Shanghaï début octobre.

Vidéo - L'abandon de Nadal : Mené deux sets à rien, Rafa a préféré jeter l'éponge 01:53

1100 points laissés sur le tapis, Djokovic à l'affût

Ce n'est pas la première fois que Nadal connaît des soucis aux genoux. Le droit l'avait régulièrement handicapé entre 2008 et 2010, l'obligeant à s'éloigner à plusieurs reprises du circuit, mais c'est le gauche qui l'avait forcé à écourter sa saison en 2012, dès Wimbledon, après son élimination au deuxième tour. La saison dernière, une fois assuré de finir l'année sur le trône du tennis mondial, l'Espagnol avait déclaré forfait au cours du Masters 1000 de Paris, puis n'avait joué qu'un seul match au Masters de fin d'année à Londres.

Il y a ainsi de fortes chances que sa place de n°1 mondial, récupérée il y a un peu d'un an après trois ans d'attente, soit remise en jeu dans les mois qui viennent. Avec 1100 points de l'an passé redonnés à l'ATP, l'Espagnol verra Roger Federer et Novak Djokovic se rapprocher peu à peu de lui. Jusqu'à le dépasser une nouvelle fois ? Le Serbe, 3e au classement après ses victoires à Wimbledon et à l'US Open, n'a lui aucun point à défendre en Chine, et pourrait lui ravir sa place de n°1 s'il remporte le tournoi de Shanghaï.