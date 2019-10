Lucas Pouille ne s’est pas amusé, mais il a assuré l’essentiel. Le Nordiste a bataillé pour venir à bout de Zhe Li, 231e joueur mondial invité par l’organisation, au 1er tour du Masters 1000 de Shanghaï mardi. Lent à se mettre en route, il a finalement pris la mesure du Chinois (6-7, 6-4, 6-4) en plus de deux heures de jeu (2h12 précisément). Au 2e tour, la tâche s’annonce très ardue face à John Isner, tombeur un peu plus tôt d’Alex de Minaur (7-6, 6-4).

Le Français ne s’est pas facilité la tâche dans ce match en ne servant que 50 % de premières balles, alors que son adversaire, lui, a soigné son pourcentage dans ce domaine (70 %). Pouille a eu le mérite de se rebeller après un premier set frustrant, cédé 7 points à 4 au jeu décisif, et a pris à quatre reprises l’engagement adverse dans cette partie. Dans les deux dernières manches, il a globalement maîtrisé son sujet. Mais il devra considérablement élever son niveau s’il veut aller plus loin, car au tour suivant, l’un des meilleurs serveurs du monde lui fera face.

Paire trop inconstant

Benoît Paire, lui, était déjà au 2e tour, mais il n'ira pas plus loin. L'Avignonnais a baissé pavillon un peu plus tard dans la journée contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 26e joueur mondial et vainqueur en trois sets (6-4, 1-6, 6-1) en un peu plus d'une heure et demie (1h37 exactement). Ce dernier affrontera soit Dominic Thiem, soit Pablo Carreno Busta en huitième de finale.

Comme cela lui arrive parfois, Paire a joué une partie sans véritable fil conducteur. D'abord dominé, il a réagi dans le deuxième set, profitant des nombreuses fautes directes de son adversaire. Mais il s'est laissé déconcentrer par un élément extérieur : l'apparition de la pluie en début de manche décisive. Au moment de reprendre le jeu, il s'est montré bien trop passif et a accusé rapidement un double break rédhibitoire de retard. En trois semaines en Asie, l'Avignonnais n'aura gagné qu'un match. Cette tournée ne lui réussit définitivement pas.