Shanghai ne verra pas Rafael Nadal et réciproquement. Comme en 2018, le numéro 2 mondial renonce au Masters 1000 chinois sur blessure, d’après les informations communiquées par le journal sportif espagnol AS. Il y a un an, c’est sa douleur au genou droit ressentie en demi-finale de l’US Open qui avait conduit Nadal à faire l’impasse sur toute la fin de saison. Cette année, c’est son poignet gauche, touché lors de la Laver Cup le 22 septembre dernier à Genève, qui le prive de l’avant-dernier M1000 de la saison.

En attendant de rejouer, Nadal va se marier

AS indique que Nadal, "si tout va bien", devrait faire son retour sur les courts à Bercy (28 octobre-3 novembre) avant d’enchaîner avec le Masters (10-17 novembre à Londres) et la Coupe Davis nouvelle formule, programmée à Madrid du 18 au 24 novembre. Avant ces ultimes rendez-vous de l’année, le Taureau de Manacor en a un autre important : son mariage, le 19 octobre à Majorque.