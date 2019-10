Medvedev a rendez-vous avec Fognini

Daniil Medvedev a passé un test inattendu jeudi. Le numéro 4 mondial a dû s’employer pour ramener à la raison le Canadien Vasek Pospisil, modeste 248e joueur mondial et issu des qualifications, en huitième de finale. Il a ainsi passé plus de deux heures sur le court (2h05 précisément), l’emportant en deux sets très serrés (7-6, 7-5) et concédant son service à deux reprises.

Vidéo - Malmené, Medvedev s'est rebellé pour dompter Pospisil : sa victoire en vidéo 02:51

En quart, le natif de Moscou retrouvera Fabio Fognini, tombeur dans le même temps d’un autre Russe Karen Khachanov, 9e joueur mondial (6-3, 7-5). L’Italien a donc enchaîné après sa victoire épique face à Andy Murray au tour précédent. Il a pris sa revanche sur un adversaire qui l’avait dominé la semaine dernière à Pékin et a, par la même occasion, remporté un duel important dans la perspective de la qualification pour le Masters de fin d’année.

Vidéo - Inspiré, Fognini a sorti le grand jeu pour maîtriser la puissance de Khachanov 01:47

Berrettini s'affirme

De son côté, Matteo Berrettini refait parler de lui. Demi-finaliste à l'US Open, l'Italien aime décidément les grands rendez-vous. Surpris par Andy Murray la semaine dernière à Pékin, il a rapidement réagi et s'est totalement relancé dans la perspective d'une éventuelle qualification pour le "tournoi des Maîtres". L'actuel 13e joueur mondial a ainsi imposé sa loi en deux sets (7-6, 6-4) et près de deux heures (1h56 précisément) à un concurrent direct pour le voyage à Londres, l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

Berrettini s'est montré particulièrement efficace derrière sa première balle (87 % de réussite), même s'il s'est fait peur dans le premier set quand il a été débreaké alors qu'il servait pour virer en tête à 5-4. L'Italien s'est bien repris dans le jeu décisif, puis a refait un break de retard dans le second acte pour finalement s'imposer en s'emparant une troisième et dernière fois du service adverse. Il affrontera le vainqueur du match entre Dominic Thiem et Nikoloz Basilashvili en quart de finale.