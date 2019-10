Lucas Pouille n'était pas de taille face à John Isner, ce mercredi au 2e tour du Masters de Shanghai. Et l'on ne parle pas que d'une différence de gabarit (1m85 contre 2m08). Le Français s'est incliné en deux sets et moins d'une heure de jeu face à l'Américain (7-5, 6-3), sans se procurer une seule balle de break. Ultra-solide sur son service et auteur de 19 aces, Isner affrontera en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre entre Novak Djokovic et Denis Shapovalov, prévue plus tard dans la journée de mercredi.