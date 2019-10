Monfils évite le flop

Officiellement, Gaël Monfils ne pense pas au Masters. Mais la perspective doit quand même lui trotter dans un coin de la tête. Redescendu à la 12e place à la Race ce lundi à la Race, il a besoin d'un gros résultat à Shangaï pour se relancer. Il s'est fait peur pour son entrée en lice face à Lorenzo Sonego, très accrocheur et qui n'a baissé pavillon qu'après 2h33 de jeu (7-5, 6-7, 6-3).

Dans la déjà longue première manche, Monfils a offert à son adversaire une balle de break et de set sur une double faute à 5-4 pour Sonego. Mais l'Italien de 24 ans n'a pas su conclure et Monfils a recollé à 5-5. Et c'est lui qui a breaké dans la foulée, avec service à suivre pour le gain de la manche. Il n'a pas manqué l'occasion et remporté la manche sur sa première balle de set d'un très gros coup droit décroisé. La deuxième manche a été accrochée jusqu'au tie break.

Mais après avoir concédé une double faute sur le premier point du jeu décisif, Sonego s'est montré particulièrement entreprenant et a aligné 7 points d'affilée pour revenir à un set partout. Au terme d'une troisième manche décousue et d'un niveau soudain bien moins élevé que lors des deux premières, Monfils a réussi le break pour se détacher 5-3 et a conclu sur son jeu de service.

C'est déjà fini pour Simon

Ce Masters 1000 de Shanghai aura été bien bref pour Gilles Simon. Lundi, le Français, 49e mondial, s'est fait sortir dès le 1er tour, en sans grand relief, puisqu'il s'est incliné face au Britannique Cameron Norrie, 64e et issu des qualifications, 7-5, 6-2.

C'est sur deux fautes directes de la part du Niçois que ce sont conclues les deux sets. Dans le premier, les deux joueurs se sont retrouvés à la volée, et le Tricolore a finalement envoyé la balle dans le filet. Dans le second, il paraissait avoir pris l'ascendant sur Cameron Norrie dans l'échange lorsqu'il a conclu de la même façon, sur un coup droit.

Mais on retiendra que Gilles Simon, 34 ans, n'aura pas su se remettre de la perte de la première manche. A 4-0 contre lui, il a amorcé une réaction (4-2) trop tardive. Avant d'abandonner à nouveau sa mise en jeu sur une double faute. Au 2e tour, Cameron Norrie rencontre le quatrième mondial, Daniil Medvedev.

Shapovalov prêt pour le choc

Denis Shapovalov a obtenu un nette victoire sur Frances Tiafoe, 6-4, 6-2. Le voilà préparé par la suite, qui s'annonce redoutable puisqu'il affrontera le tenant du titre et n°1 mondial, Novak Djokovic, mercredi.

Paire stoppe la mauvaise série

De son côté, Benoît Paire a eu raison d'un qualifié, l'Italien Marco Cecchinato, 69e mondial, 6-2, 7-5. Le Français de 30 ans, 23e à l'ATP, restait sur deux défaites dès son entrée en lice, à Chengdu et Tokyo. Cette fois, il n'a pas failli.

Solide dès l'entame de la partie, il a profité des fautes accumulées par son adversaire pour remporter facilement la première manche. Le match s'est équilibré dans la seconde mais le Français est resté intraitable sur sa mise en jeu et a fait le break pour se détacher 6-5 avec son service à suivre. Il a conclu sur sa première balle de match. Il affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (26e) pour une place en 8es de finale d'un tournoi où il n'a jamais passé le 2e tour en cinq participations jusque-là.

Chardy sur la route de Zverev

Jérémy Chardy a éliminé le Britannique Kyle Edmund, 6-4, 7-6 (3) et un peu plus d'1h30 de jeu. Issu des qualifications, le Français s'est rassuré avec cette belle victoire, douce revanche après la bataille perdue en cinq sets et deux jours à Roland-Garros au mois de mai. Maintenant place, au vrai gros morceau. Au prochain tour, il a rendez-vous avec un Alexander Zverev, le 6e mondial. L'Allemand a repris de la confiance avec sa demi-finale à Pékin.

Les autres résultats

Albert Ramos bat Marin Cilic 6-4, 6-4

Christian Garín bat Pablo Cuevas 6-1, 6-4

Vasek Pospisil bat Diego Schwartzman (N.14) 7-6 (7/2), 6-2

Fabio Fognini (N.10) bat Sam Querrey 6-4, 6-2