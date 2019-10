Cette fois, Stefanos Tsitsipas a vaincu Félix Auger-Aliassime. Déjà battu par deux fois cette saison (Queen's et Indian Wells), le Grec a pris une petite revanche ce mercredi lors du deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai. En deux sets (7-6 [3], 7-6 [3]), il s'est défait du Canadien, qui prend donc de son côté la porte après un match très serré.

Tsitsipas était plus solide

Dans la première manche, mené 6-5, Auger-Aliassime a servi sous pression et Tsitsipas s'est offert deux balles de set à 15-40. La première a été effacée sur un très gros service. La 2e a été sauvée sur un point très agressif conclu au filet par le Canadien sur un smash. Mais avec 17 fautes directes, difficile pour le 19e mondial d'espérer plus. Au tie break, Tsitsipas a profité d'une faute directe et d'une double faute d'Auger-Aliassime pour rafler la mise.

Plus solide, plus fort, Tsitsipas n'a concédé aucune balle de break dans le deuxième set. Tout le contraire de son adversaire, qui a su toutefois en sauver trois à 5-5. Les deux hommes se sont donc (encore) retrouvés au jeu décisif. Et une nouvelle fois, c'est le Grec qui a pris le dessus. Le voilà donc qualifié pour le troisième tour, où il affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, tombeur de Gaël Monfils mardi.