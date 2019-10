Zverev et Thiem avec Federer, Tsitsipas et Medvedev pourraient croiser la route de Djokovic

Rafael Nadal forfait, il y aura toutefois du beau monde à Shanghai. Le tirage au sort du Masters 1000 a été effectué à 4h du matin, heure française, avec de très belles affiches en prévision. Dans la partie haute du tableau, Novak Djokovic affrontera dès son entrée en lice le vainqueur du match des jeunes talents entre Frances Tiafoe et Denis Shapovalov. Un début piégeux avant, plus tard, un éventuel quart de finale contre Stefanos Tsitsipas et une demie contre Daniil Medvedev.

Pour Roger Federer, le programme s'annonce également chargé puisque le Suisse pourrait se coltiner Marin Cilic dès le deuxième tour. Pour s'offrir une éventuelle finale contre le Serbe, il lui faudrait possiblement battre Alexander Zverev en quarts puis Dominic Thiem en demie. A noter qu'Andy Murray, lui, affrontera le vainqueur de Fognini-Querrey s'il se défait de son qualifié au premier tour.

Gasquet pas verni

Chez les Français, Gilles Simon devra se coltiner Daniil Medvedev dès le deuxième tour s'il assure face à un qualifié, alors que Lucas Pouille pourrait croiser John Isner… puis Novak Djokovic. Gaël Monfils pourrait lui croiser le fer avec Tsitsipas au troisième tour tandis que Benoit Paire a Thiem dans son viseur. Enfin, Richard Gasquet débutera avec du lourd puisque c'est David Goffin qui se placera sur sa route dès ses débuts.