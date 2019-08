Félix Auger-Aliassime n'a pas déçu. Face à son compatriote Vasek Pospisil, 203e joueur mondial et invité par l'organisation, le jeune Québécois a fait preuve d'une belle solidité mentale pour s'imposer in extremis en trois sets (6-2, 6-7, 7-6) et plus de deux heures et demie de combat. Très dominateur dans le premier set, il a failli ensuite voir le match lui échapper face à un adversaire inspiré et relâché. Au 2e tour, c'est un autre duel 100 % canadien qui l'attend face à Milos Raonic qui a dominé lundi Lucas Pouille.

Félix Auger-Aliassime a commencé sa campagne à Montréal par un match électrique. Et pourtant, après le premier set, les débats ressemblaient plutôt à une promenade de santé. Très inspiré à la relance, le 21e joueur mondial a réussi à s'emparer trois fois du service adverse pour rapidement prendre les devants (6-2). Mais Vasek Pospisil a eu l'immense mérite de ne pas se frustrer et de continuer à très bien servir (70 % de premières) pour faire douter son jeune compatriote en l'emmenant au jeu décisif de la deuxième manche qu'il est aussi parvenu à enlever 7 points à 3.

Vidéo - Souverain puis malmené, Auger-Aliassime a eu les nerfs solides pour écarter Pospisil 02:52

Cilic s'est évité une frayeur

Bien que très rarement menacé sur sa mise en jeu (pas la moindre balle de break à défendre dans les deux derniers sets), Auger-Aliassime a eu de plus en plus de difficultés à retourner son adversaire. Probablement gêné par le vent et plus tendu qu'en début de partie, il a toutefois très bien réagi sur le plan mental pour surmonter sa frustration. Plus solide dans l'ultime tie-break, il s'en est finalement tiré pour la plus grande joie du public québécois.

Marin Cilic reprendrait-il des couleurs ? Après avoir atteint les quarts de finale à Washington, le grand Croate n’est pas tombé dans le piège tendu par l’Américain Bradley Klahn, 92e joueur mondial et issu des qualifications à Montréal, mardi. Il s’est imposé en deux sets (6-3, 7-6) et un peu plus d’une heure et demie de jeu, après un match globalement bien mené pour son entrée en lice dans le Masters 1000 canadien. Au 2e tour, il attend retrouvera le "lucky loser" John Millman, vainqueur de Feliciano Lopez en trois sets (6-7, 7-6, 6-3).

Marin Cilic a besoin de matches et de victoires pour retrouver confiance. Intéressant par séquences la semaine dernière dans la capitale fédérale américaine, il a confirmé ses petits progrès à Montréal mardi. Solide sur son service – aucune balle de break concédée –, le Croate n’a tremblé que dans le tie-break du deuxième set où il a dû effacer deux balles d’égalisation à une manche partout avant de s’imposer finalement 9 points à 7. Il devra toutefois aussi gommer ses quelques hésitations pour prendre le filet et ses trop nombreuses doubles fautes (6 pour 2 aces seulement) s’il veut aller loin dans le tournoi.