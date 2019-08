Marin Cilic reprendrait-il des couleurs ? Après avoir atteint les quarts de finale à Washington, le grand Croate n’est pas tombé dans le piège tendu par l’Américain Bradley Klahn, 92e joueur mondial et issu des qualifications à Montréal, mardi. Il s’est imposé en deux sets (6-3, 7-6) et un peu plus d’une heure et demie de jeu, après un match globalement bien mené pour son entrée en lice dans le Masters 1000 canadien. Au 2e tour, il attend le vainqueur du match entre Feliciano Lopez et le "lucky loser" John Millman qui a remplacé au pied levé Matteo Berrettini, forfait car blessé à la cheville.

Marin Cilic a besoin de matches et de victoires pour retrouver confiance. Intéressant par séquences la semaine dernière dans la capitale fédérale américaine, il a confirmé ses petits progrès à Montréal mardi. Solide sur son service – aucune balle de break concédée –, le Croate n’a tremblé que dans le tie-break du deuxième set où il a dû effacer deux balles d’égalisation à une manche partout avant de s’imposer finalement 9 points à 7. Il devra toutefois aussi gommer ses quelques hésitations pour prendre le filet et ses trop nombreuses doubles fautes (6 pour 2 aces seulement) s’il veut aller loin dans le tournoi.