Novak Djokovic, vainqueur du dernier Wimbledon, a renoncé à disputer le tournoi de Montréal (du 5 au 11 août) afin de se préparer à gagner son 17e titre du Grand Chelem au prochain US Open, laissant ainsi la tête de série numéro un à l'Espagnol Rafael Nadal, son dauphin au classement mondial. "Je suis désolé de me retirer de la Rogers Cup. Avec mon équipe, nous avons estimé préférable de donner plus de repos à mon corps avant de jouer de nouveau", indiqué un communiqué du Serbe.

Ce n'est qu'une demi-surprise. Novak Djokovic se focalise clairement sur les tournois du Grand Chelem depuis plusieurs mois. Il n'avait d'ailleurs pas disputé le moindre tournoi de préparation avant Wimbledon, ce qui ne l'avait pas empêché de conquérir un 5e titre sur le gazon londonien en battant Roger Federer au terme d'une finale historique par son scénario. Djokovic s'est imposé à quatre reprises au Canada, deux fois à Montréal et deux autres à Toronto.

Novak Djokovic après son 5e titre à WimbledonGetty Images

Del Potro, absence officialisée

Par ailleurs, Djokovic, éliminé dès les huitièmes de finale l'an passé par Stefanos Tsitsipas, n'avait que 90 points à défendre. Son forfait n'en est que plus compréhensible, mais il a promis de revenir l'an prochain. "J'adore le Canada, j'ai énormément d'amis là-bas qui me font sentir comme si j'étais chez moi et je reviendrai pour jouer devant vous tous", a ajouté Djokovic.

"Nous aurions adoré voir Djokovic se battre pour une 3e victoire à Montréal mais nous comprenons sa décision et lui souhaitons de vite retrouver la compétition", a réagi Eugène Lapierre, le directeur du tournoi. Le Serbe reprendra donc la compétition une semaine plus tard à Cincinnati, lors de l'autre Masters 1000 de préparation à l'US Open. Tenant du titre dans l'Ohio (en battant... Federer en finale), il y avait entamé en 2018 une série de 22 victoires qui ne s'était arrêtée qu'en finale du M1000 de Bercy.

Autre forfait annoncé ce jeudi soir, celui de Juan Martin Del Potro. Blessé au genou lors du tournoi du Queen's au mois de juin, l'Argentin a été opéré de la rotule et il a entamé sa phase de rééducation. Malheureusement, ce forfait-là ne constitue donc qu'une simple officialisation. Del Potro manquera également sauf miracle l'US Open, dont il avait atteint la finale en 2018. Il risque donc fort de dégringoler au classement d'ici la fin de l'été. Ces deux forfaits vont en tout cas faire le bonheur du Français Richard Gasquet et du Kazakh Mikhail Kukushkin qui entreront donc directement dans le tableau final.