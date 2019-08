COUPE ROGERS

Catégorie : Masters 1000

Pays : Canada

Dates : 5-11 août

Surface : Dur

Dotation : 5 701 945 dollars

Tenant du titre : Rafael Nadal

Le tournoi existe depuis 1881, ce qui en fait l’un des plus vieux au monde derrière Wimbledon et l’US Open. Toronto, les années paires, et Montréal, les années impaires, accueillent alternativement le tournoi messieurs depuis 1980, année qui a vu Imperial Tobacco et son grand patron Paul Paré racheter l’épreuve. Auparavant, les Internationaux du Canada étaient un tournoi mixte disputé à Toronto, mais le siège social du nouveau commanditaire se situant à Montréal, il a alors été décidé d’alterner entre les deux villes et de séparer par la même occasion les tableaux masculin et féminin.

Deux ans après l’interdiction faite par le gouvernement canadien aux compagnies de tabac de s’associer aux manifestations culturelles et sportives, l’entreprise de télécommunications Rogers a attaché son nom au tournoi en 2002. Promu au statut de Masters 1000 en 2009, l'événement désormais prénommé Coupe Rogers peut se targuer de compter de très grands noms à son palmarès parmi lesquels Rod Laver, Björn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Andre Agassi ou encore le "Big Four" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray).

Cette année, les joueurs ont rendez-vous au stade IGA, situé au Parc Jarry à Montréal au Québec. Il comprend 30 courts de tennis en tout. Le court central de 11 500 places, un secondaire nommé Banque Nationale qui peut accueillir 4500 personnes, et 12 courts extérieurs sont utilisés pour la compétition (12 autres courts intérieurs et 4 en terre battue font aussi partie du complexe). Dans le même temps, Simona Halep et ses rivales croiseront donc le fer dans l’Aviva Centre de Toronto.

IGA Stadium à Montréal en 2018Getty Images

Les forces en présence

Incontestablement, le Masters 1000 de Montréal souffre cette année de l’absence de deux champions hors norme, les finalistes de Wimbledon, Novak Djokovic et Roger Federer. Mais le public canadien pourra se consoler en admirant le troisième « monstre » du tennis actuel à l’œuvre, Rafael Nadal. Et si le Majorquin, tenant du titre, fera office de favori à sa propre succession, il n’a pas pour autant tournoi gagné d’avance. Quasiment tous les autres membres du top 20 seront au rendez-vous, exceptés Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro, tous les deux blessés au genou.

Pas moins de huit Français sont entrés directement dans le grand tableau parmi lesquels Jo-Wilfried Tsonga qui a obtenu une wild-card. A domicile, les Canadiens seront également à surveiller au premier rang desquels celui qui sera vraisemblablement la coqueluche du public québécois : Félix Auger-Aliassime. Son compatriote Denis Shapovalov, décevant depuis sa demi-finale à Miami en mars, devrait trouver sur dur un terrain plus propice à ses qualités, lui qui avait notamment créé la sensation voici deux ans en sortant Rafael Nadal de l’épreuve au terme d’un huitième de finale électrique.

Le tableau

Masters 1000 oblige, la densité du tableau est bien supérieure à celle d’un Grand Chelem dans les premiers tours. Et s’il ne débutera la compétition qu’au 2e tour comme les sept autres premières têtes de série, Rafael Nadal devra se montrer sérieux d’entrée puisqu’il pourrait affronter Alex de Minaur si l’Australien, titré à Atlanta, se défait auparavant d’un qualifié. En cas de succès, le Majorquin pourrait ensuite croiser la route de Gilles Simon, Guido Pella ou David Goffin. Parmi les premiers tours à surveiller, outre le duel entre l’Argentin et le Belge évoqué ci-dessus, la confrontation entre Grigor Dimitrov et Stan Wawrinka promet du spectacle, de même que celle entre Nick Kyrgios et Kyle Edmund.

Côté français, Lucas Pouille est cerné par les Canadiens : s’il passe l’obstacle Milos Raonic pour démarrer, Félix Auger-Aliassime pourrait lui faire face au 2e tour. Pour Jo-Wilfried Tsonga, le défi s’annonce relevé d’entrée face à Jan-Lennard Struff, tandis que Benoît Paire et Richard Gasquet ont rendez-vous pour un choc 100 % tricolore. Titré chez lui à Kitzbuhel dimanche, Dominic Thiem, tête de série numéro 2, attend de son côté le vainqueur du match entre Pierre-Hugues Herbert et Denis Shapovalov. Si Gaël Monfils se défait de Peter Polansky, puis d’un qualifié, il pourrait enfin retrouver Stefanos Tsitsipas au 3e tour.

Trois moments marquants

1989 : La der’ d’Ivan le Terrible. Si l’on retient particulièrement d’Ivan Lendl sa défaite en huitième de finale de Roland-Garros contre Michael Chang en 1989, c’est aussi parce que sa domination sur le tennis mondial était incontestable cette année-là (10 titres). Quelques mois plus tard à Montréal où il se sent comme chez lui, l’Américain se montre intraitable pour aller chercher un 6e et ultime trophée au Canada. Après être venu à bout du tout jeune Andre Agassi en demi-finale, il martyrise comme rarement John McEnroe (6-1, 6-3), offrant aux spectateurs une véritable exhibition de revers à une main gagnants.

2001 : Pavel, l’héritier inattendu de Nastase. S’il a sacré la plupart des plus grands champions de l’histoire du tennis, l’Open du Canada a aussi connu son lot de surprises. Comme le Suédois Mikael Pernfors en 1993, le Sud-Africain Wayne Ferreira en 1996 ou l’Américain Chris Woodruff l’année suivante, Andrei Pavel crée la sensation en 2001 en s’offrant successivement le jeune Andy Roddick en quart, Tommy Haas en demie et Patrick Rafter (7-6, 2-6, 6-3) en finale. Malgré son modeste matricule 43 au classement mondial, il devient ainsi le deuxième Roumain de l’ère Open à triompher au Canada, après Ilie Nastase.

2014 : Tsonga en feu. Le Canada tient une place particulière dans la carrière de Jo-Wilfried Tsonga puisqu’il y a obtenu l’un de ses deux titres en Masters 1000, sept ans après Paris-Bercy. Et pour y parvenir, le Manceau a multiplié les performances de haut niveau à Toronto en 2014. En huitième de finale, il écrase littéralement Novak Djokovic (6-2, 6-2), alors déjà numéro 1 mondial et sacré quelques semaines plus tôt à Wimbledon. Suivront Andy Murray, Grigor Dimitrov et Roger Federer, battu en deux sets (7-5, 7-6) en finale, pour conclure une semaine de rêve en beauté. Tsonga met alors un terme à dix ans de règne sans partage du "Big Four" au Canada.

Jo-Wilfried Tsonga et Roger Federer en 2014 à TorontoGetty Images

Trois stats à retenir

32. En s’imposant l’an dernier en finale face à Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal est devenu le vainqueur de l’épreuve le plus âgé à 32 ans. Michael Chang détient, quant à lui, le record de précocité : il a soulevé le trophée à 18 printemps en 1990.

0. Roger Federer ne s’est jamais adjugé le titre à Montréal, ce qui n’a pas empêché le Suisse de s’imposer deux fois au Canada en 2004 et 2006… à Toronto. La statistique tiendra toujours après l’édition 2019 puisque l’intéressé n’a pas fait le déplacement.

57. Ivan Lendl détient le record du nombre de matches gagnés au Canada avec 57 victoires dont 6 titres. A titre de comparaison, Rafael Nadal, en quête de sa 5e couronne dans le tournoi cette année, compte 34 succès jusqu’à présent.

Le joueur à suivre : Stefanos Tsitsipas

C’est une semaine à fort enjeu qui s’annonce pour Stefanos Tsitsipas. En 2018, le Grec surprenait son monde en atteignant la première finale de Masters 1000 de sa carrière à Toronto, après s’être offert les scalps de quatre membres du top 10 : Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Kevin Anderson. Un an plus tard jour pour jour, le voilà dans le top 5 mondial malgré sa défaite sur le fil en demi-finale à Washington contre Nick Kyrgios. Tsitsipas est donc attendu, surtout en l’absence de deux des trois ténors du circuit. Si tout se passe bien, il pourrait retrouver en demi-finale Rafael Nadal, celui-là même qui l’avait empêché d’aller au bout de cette semaine de rêve il y a un an. Mais avant ce rendez-vous potentiellement explosif, gare à la sortie de route !