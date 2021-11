Quand une finale de Masters 1000 et, a fortiori, du Masters, devient une sorte de routine, c'est que tout va bien. Daniil Medvedev en est là. Surtout en indoor. Comme lors du Rolex Paris Masters voilà deux semaines à Bercy, le Russe jouera dimanche pour le titre à Turin. Les conditions étaient trop lentes à son goût à Paris, elles sont plus rapides dans le Piémont. Mais, au fond, cela ne change pas grand-chose pour le numéro 2 mondial. Dans ce type de contexte, il n'a que peu d'équivalents. Un seul, en réalité : Novak Djokovic.

Medvedev a entamé la seconde phase de sa folle ascension il y a un peu plus d'un an. C'était, justement à Bercy. Depuis son explosion à l'été 2019, qui l'avait mené jusqu'à sa première finale de Grand Chelem, perdue contre Rafael Nadal à l'US Open, il avait connu comme tout le monde une année un peu compliquée avec le Covid, et plus anodine en termes de résultats, en tout cas selon ses nouveaux standards. Ce n'était pas mauvais du tout, mais tout le monde attendait plus de lui. A Bercy, à l'automne 2020, Daniil a repassé la marche avant en soulevant le trophée.

De Bercy 2020 au Masters 2021, le joueur de Gilles Cervara s'est montré redoutable sur court couvert rapide. Il y a disputé 25 matches. Bilan : 23 victoires, 2 défaites. La première à Rotterdam, contre Dusan Lajovic, alors qu'il revenait tout juste d'Australie où il avait atteint la finale. La seconde, c'était en finale du récent Masters 1000 parisien, face à Djokovic.

Novembre 2020 – Bercy

V – Kevin Anderson 6-6 (Ab.)

V – Alex De Minaur 5-7, 6-2, 6-2

V – Diego Schwartzman 6-3, 6-1

V – Milos Raonic 6-4, 7-6

V – Alexander Zverev 5-7, 6-4, 6-1

Un set et demi pour trouver la clé puis Medvedev a écoeuré Zverev : le résumé de la finale

Novembre 2020 – Masters

V - Alexander Zverev 6-3, 6-4

V – Novak Djokovic 6-3, 6-3

V – Diego Schwartzman 6-3, 6-3

V – Rafael Nadal 3-6, 7-6, 6-3

V – Dominic Thiem 4-6, 7-6, 6-4

Maître tacticien, maître de ses nerfs : Comment Medvedev a renversé Thiem

Mars 2021 – Rotterdam

D – Dusan Lajovic 7-6, 6-4

Mars 2021 – Marseille

V – Egor Gerasimov 6-2, 6-4

V – Jannik Sinner 6-2, 6-4

V – Matthew Ebden 6-4, 3-0 (ab.)

V – Pierre-Hugues Herbert 6-4, 6-7, 6-4

Septembre 2021 – Laver Cup

V – Denis Shapovalov 6-4, 6-0

Novembre 2021 – Bercy

V – Ilya Ivashka 7-5, 6-4

V – Sebastian Korda 4-6, 6-1, 6-3

V – Hugo Gaston 7-6, 6-4

V – Alexander Zverev 6-2, 6-2

D – Novak Djokovic 4-6, 6-3, 6-3

Un 1er set arraché et une remontée avortée : comment Medvedev a arrêté la folie Gaston

Novembre 2021 – Masters

V – Hubert Hurkacz 6-7, 6-3, 6-4

V – Alexander Zverev 6-3, 6-7, 7-6

V – Jannik Sinner 6-0, 6-7, 7-6

V – Casper Ruud 6-4, 6-2

Un bilan d'autant plus impressionnant que plus de la moitié de ces victoires (12 sur 23) ont été obtenus contre des joueurs alors classés dans le Top 10. Pour parler du seul Masters, en s'imposant samedi en demi-finale contre Casper Ruud, Daniil Medvedev a aligné un neuvième succès dans le tournoi des maîtres. Du jamais vu depuis Novak Djokovic et les 15 matches gagnés de rang par le Serbe entre 2012 et 2015. Le récent vainqueur de l'US Open avait pourtant connu des débuts calamiteux au Masters, perdant ses trois matches en 2019 lors de sa première participation. Mais cela devait davantage à son épuisement de fin de saison, après un été et un début d'automne complètement fous qu'à un manque de dispositions.

Au fil des mois et des titres, le Moscovite a acquis une telle confiance en indoor qu'il semble capable de se sortir de presque toutes les situations, même quand il n'est pas complètement flamboyant, ce qui est le cas dans cette fin de saison. A Bercy comme à Turin, il rayonne moins qu'à Flushing voilà un peu plus de deux mois.

Il est souvent bousculé, y compris par des joueurs d'un calibre bien inférieur au sien, comme face à Korda ou Gaston à Bercy, mais il trouve le plus souvent la porte de sortie. Un signe qui ne trompe pas : son bilan en trois sets cet automne. Il a fini par écœurer Korda à Paris, puis Hurkacz, Zverev et Sinner en Italie, qui plus est avec une victoire au tie-break du troisième contre les deux derniers nommés. Au Masters, il est même devenu le premier joueur à enchainer cinq victoires de suite en trois sets (demie et finale 2020 et ses trois matches de poule en 2021).

De l'Accor Arena au Pala Alpitour, il n'a cédé qu'une seule fois dans une troisième manche décisive. C'était, comme de bien entendu, contre Novak Djokovic. Bonne nouvelle pour lui, il ne le retrouvera pas dimanche. Non que Zverev soit une victime expiatoire, mais au vu de leurs récentes confrontations, le Russe peut afficher une certaine sérénité. Djokovic et Medvedev sont deux Maîtres es indoor. Mais en conservant le titre conquis en 2020, pour un doublé que seul le Djoker et Federer ont réussi depuis l'émergence du Big 3, il ne serait pas absurde de placer le grand Daniil tout en haut, et tout seul, de cette hiérarchie-là. C'est aussi le trône honorifique de roi de l'indoor qui est sur la table piémontaise.

Daniil Medvedev au Masters à Turin. Crédit: Getty Images

