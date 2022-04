Nouveau coup d'arrêt pour Matteo Berrettini. Après son élimination en huitièmes de finale à Indian Wells face à Miomir Kecmanovic, l'Italien avait annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Miami afin de se faire opérer de la main droite. Une "intervention mineure" avait-il alors évoqué, laissant entendre qu'il ne serait pas éloigné des courts pour une trop longue durée. Mais jeudi, le numéro 6 mondial a annoncé qu'on ne le reverrait pas avant la mi-mai, au plus tôt. Il est forfait pour les Masters 1000 de Monte-Carlo (la semaine prochaine), Madrid (du 1er au 8 mai) et Rome (du 8 au 15 mai).

"Sur les conseils des experts médicaux, mon équipe et moi avons décidé qu'il était crucial que je ne mette pas de pression sur mon processus de récupération. Nous avons donc décidé de me retirer des tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome pour m'assurer de me donner le temps nécessaire pour revenir à mon plus haut niveau", a expliqué dans un message publié sur son compte Instagram Matteo Berrettini, qui veut donc jouer la prudence et ne veut pas compromettre le long terme.

