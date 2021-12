Tennis

Medvedev, Djokovic, Zverev : Quel est le coup de coeur ATP de 2021 ? DiP Impact se jette à l'eau

Novak Djokovic a écrasé la concurrence en Grand Chelem, Sasha Zverev s'est révélé comme un joueur neuf et Daniil Medvedev a revêtu le costume de vainqueur de Grand Chelem... quel joueur vous a été marqué le plus sur le circuit ATP en 2021 ? Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau vous livrent leur coup de coeur dans DiP Impact, émission à écouter en podcast en intégralité.

00:05:12, il y a une heure