Ce n'était pas qu'un feu de paille. A Antalya, Jérémy Chardy avait bien débuté 2021 en atteignant les demi-finales après de bonnes victoires sur Fabio Fognini et Jan-Lennard Struff à chaque fois au tie-break décisif. Et le Palois en a incontestablement tiré pas mal de confiance. Tombeur sur le fil de Marin Cilic au 1er tour à Melbourne, il a validé (déjà) sa 5e victoire de la saison face à son compatriote Gilles Simon (6-3, 6-4) en 1h22 de jeu.

Ce succès solide, Chardy l'a construit grâce à la qualité de son service. Avec 68 % de premières balles et 82 % de réussite derrière, il a tout simplement muselé Simon à la relance. Le natif de Nice n'a ainsi eu qu'une seule opportunité de break à se mettre sous la dent et n'a pu la convertir. Un break dans chaque set a suffi au Palois, bien agressif sur les secondes balles adverses, pour plier l'affaire. Pour une place en quart, il affrontera soit l'Argentin Federico Coria, soit l'Américain Taylor Fritz.

Moutet et Chardy renversants, Mannarino convaincant : les Bleus reçus 3 sur 4

Comme Chardy, Corentin Moutet peut avoir le sourire. Il a accompli une jolie performance contre l'Espagnol Albert Ramos Vinolas, 47e mondial, qu'il a battu en deux sets (6-4, 6-4) et 1h23 de jeu. En huitième, il se mesurera à l'Australien James Duckworth, 105e à l'ATP, qui a surpris Ugo Humbert en deux manches (7-6, 6-4) et 1h33 de jeu. Exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série numéro 7, le Messin a laissé passer sa chance dans un premier set perdu in extremis 8 points à 6 au jeu décisif. Mais il n'a surtout jamais trouvé la solution au retour, ne se procurant qu'une toute petite balle de break, pas exploitée à l'instar de Simon.