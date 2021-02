Malgré un début de match compliqué, Moutet est progressivement entré dans la partie, en étant de plus en plus rapide sur le court. En plus de 35 coups gagnants, le gaucher a ainsi régulièrement fait jouer un coup de plus à Tiafoe qui a accumulé les erreurs. Il a aussi su résister au retour de l'Américain dans le 3e set : ce dernier est parvenu à remonter un break de retard pour égaliser à 4-4. Mais le Français a mis un dernier coup de collier décisif.