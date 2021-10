Il commence à voir la lumière au bout du tunnel. Dominic Thiem, désormais 8e joueur mondial (mais 54e à la Race), a fait le point lundi par l'intermédiaire d'un message vidéo sur son compte Twitter sur l'évolution de sa blessure au poignet droit, contractée lors d'une chute malencontreuse au 2e tour du tournoi ATP 250 sur gazon de Majorque en juin dernier face à Adrian Mannarino. Après des mois de soins, l'Autrichien a consulté un spécialiste et fait un bilan en Belgique qui ont écarté le recours éventuel à la chirurgie, à son grand soulagement.

"Heureusement, j'ai de très bonnes nouvelles : je n'aurai pas besoin d'intervention chirurgicale. Mon poignet se stabilise, ça a l'air d'aller bien", a ainsi confié Dominic Thiem. Après avoir fait d'abord l'impasse sur Wimbledon et les Jeux Olympiques, il avait espéré un temps pouvoir se remettre assez vite pour être en état de défendre son titre à Flushing Meadows. Mais au cours de l'été, un contre-temps imprévu vraisemblablement dû à une reprise trop précoce et intense lui a fait renoncer à cet objectif, et l'a même contraint à faire une croix sur le reste de la saison. A l'heure actuelle, il n'a d'ailleurs pas encore repris le chemin des courts d'entraînement.

Thiem a évité le pire après une reprise précipitée

"Bien sûr, je dois rendre mon poignet plus flexible et le renforcer, et faire tout ce qu'il faut pour recommencer à jouer au tennis doucement. Je suis très impatient, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tenu une raquette, et ça me manque honnêtement. Je tiens à remercier tous les fans qui m'ont soutenu pendant ces longues semaines et longs mois même. Je ne pense pas que j'aurais traversé ça sans vous", a ainsi ajouté l'Autrichien.

Thiem a d'ailleurs dernièrement rendu Alex Strober, préparateur physique dont il s'est séparé cet été après six ans de collaboration, responsable de ce délai de guérison supplémentaire. "J'aurais aimé que ce problème reste privé, mais à la suite d'articles décevants parus dans les médias, j'ai décidé qu'il était important que je partage ma version de l'histoire", avait-il écrit dans un communiqué, évoquant une "erreur malheureuse". L'Autrichien espère retrouver la compétition à 100 % de ses moyens lors du prochain Open d'Australie (17-30 janvier 2022).

