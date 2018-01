Monfils et Simon tout en haut, Kyrgios se place, la Race débute sur les chapeaux de roues

Race, mode d'emploi

Deuxième classement établi par l'ATP, le classement Race prend seulement en compte les résultats obtenus sur toute l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, combinés à ceux obtenus après le Rolex Paris Masters, le dernier tournoi ATP de la saison précédente. Pour 2018, les points acquis par certains joueurs entre le dimanche 11 novembre 2017 et le dimanche 31 décembre 2017, sur les circuits annexes, sont donc pris en compte.

La Race détermine les strapontins pour le Masters qui se déroule à Londres chaque fin de saison à la mi-novembre. Les huit premières places sont directement qualificatives pour le tournoi des maîtres. Les 9e et 10e places offrent des places en tant que remplaçants pour l'épreuve. Remodelé en 2009, ce classement diffère totalement du classement technique ATP qui fonctionne sur le système de défense des points acquis la saison passée.

La Race se calcule sur les points acquis dans les tournois du Grand Chelem, les tournois ATP (250, 500, 1000), les tournois Challengers (125, 110, 100, 90, 80) et les tournois Futures (35, 27, 18). En 2017, c'est Rafael Nadal qui avait été le plus productif sur le circuit avec 10 645 points glanés en 17 tournois (6 titres remportés dont Roland-Garros et l'US Open).

Rafael Nadal - Paris 2017Getty Images

Le classement au 8 janvier

Trois inhabitués aux commandes. Le deuxième classement de l'année 2018 a permis aux trois premiers vainqueurs de la saison sur le circuit ATP de prendre les commandes de la race.

Ainsi, Gaël Monfils, Nick Kyrgios et Gilles Simon trustent le podium devant le Slovaque Lukáš Lacko, et l'Australien John Millman. Kevin Anderson, Ryan Harrison, Andrey Rublev, les trois finalistes à Pune, Brisbane et Doha, occupent eux les 6e, 7e et 8e places.

Le classement Race du lundi 8 janvier 2017

1. Gaël Monfils - 250 points (titre à Doha)

2. Nick Kyrgios - 250 points (titre à Brisbane)

3. Gilles Simon - 250 points (titre à Pune)



4. Lukáš Lacko - 196 points

5. John Millman - 196 points



6. Kevin Anderson - 150 points

7. Ryan Harrison - 150 points

8. Andrey Rublev - 150 points

9. Yuki Bhambri - 135 points

10. Matthew Ebden - 126 points

Les Montées de la semaine : 872

Ce sera trois montées pour le prix d'une cette semaine. Respectivement vainqueurs des trois premiers tournois ATP 250 de la saison, Gaël Monfils, Nick Kyrgios et Gilles Simon ont donc gagné 872 places. Le chiffre est spectaculaire mais il correspond simplement au classement à la Race automatique des joueurs n'ayant pas évolué sur le circuit depuis le 11 novembre dernier.

Les chiffres de la semaine : 31 / 33

Jamais vainqueur d'un tournoi d'ouverture dans leur carrière, Gaël Monfils et Gilles Simon occupent pour la première fois de leur carrière le sommet de ce classement annuel. Simon le fait à 33 ans bien fêtés, Monfils à 31 ans. Le dernier Frenchie à avoir occupé le haut du gratin était Richard Gasquet après son sacre à Doha en janvier 2013 à l'âge de 26 ans.

Vidéo - Monfils : "Je croise les doigts pour rester en bonne santé" 00:56

L'homme qu'on avait oublié : Lukáš Lacko

Disparu des écrans radar depuis un petit moment, le Slovaque, ultra spécialiste des surfaces dures, pointe à la 4e place de ce deuxième classement de la saison. Le premier, établi, le lundi 1er janvier, l'avait placé comme le premier leader de la saison.

Pourquoi lui au juste ? C'est tout bête : le droitier s'est imposé lors des Challengers de Bratislava et de Brescia à la mi-novembre. Il a donc glané 110 et 90 points avant même que 2018 ne commence. Il a également remporté 6 autres points en s'inclinant au 2e tour des qualifications à Auckland. Après la galère, revoilà Lacko dans le Top 100 (92e) et à un niveau plus conforme à ses qualités.

Lukáš Lacko à l'Open d'Australie 2017Getty Images

Le classement Race des Français

Le classement des Bleus est logiquement dominé par Gaël Monfils et Gilles Simon. Derrière eux, on retrouve Stéphane Robert et Calvin Hemery sur le pont dès novembre sur le circuit Challenger. Benoît Paire boucle ce Top 5 avec les 90 points de sa demie à Pune.

Le classement Race des Français du lundi 8 janvier 2018

1. Gaël Monfils - 250 points (titre à Doha)

1. Gilles Simon - 250 points (titre à Pune)

3. Stéphane Robert - 102 points (Défaite en 1/8e du Challenger de Nouméa + défaite au 1er tour des qualifications à Auckland)

4. Calvin Hemery - 96 points (Défaite au 1er tour des qualifications de Doha)

5. Benoît Paire - 90 points (défaite en 1/2 de l'ATP 250 de Doha)