"Je suis un peu comme à la maison ici." Vendredi, lors de la cérémonie du tirage au sort du Masters 1000 de Monte-Carlo, où il officiait en tant que tenant du titre, Stefanos Tsitsipas a cherché à rassurer. Ou à se rassurer. Il est allé chercher l'air de la Côte-d'Azur pour croire en des jours meilleurs.

Il y a un an, dans le huis clos de Monte-Carlo, le Grec décrochait le premier Masters 1000 de sa carrière, prélude à un printemps bien rempli, avec un autre titre à Lyon, même s'il ne fut pas dénué d'une certaine frustration. Une défaite en finale à Barcelone contre Nadal en ayant eu une balle de match, une autre à Rome contre Djokovic en ayant servi pour le match et enfin, bien sûr, cette finale de Roland-Garros perdue contre le Serbe après avoir compté deux sets d'avance. De prolifique, sa campagne terrienne aurait pu devenir exceptionnelle.

S'il avait quitté la porte d'Auteuil les yeux embués et un plateau dans les mains plutôt qu'avec la Coupe des Mousquetaires, Tsitsipas semblait néanmoins lancé sur une trajectoire de nature à l'amener très vite vers les sommets. Mais depuis dix mois, la belle mécanique s'est enrayée. Plus un seul titre. Une seule finale. Une petite victoire contre un Top 10 Après un premier semestre 2021 mené tambour battant (80% de victoires), son taux de réussite a nettement chuté depuis Roland-Garros : 65% de succès. Signe qui ne trompe pas, il a d'ailleurs gagné plus de matches en six mois sur la première moitié de la saison 2021 (36) que lors des dix derniers mois (32).

Été meurtrier, automne fantomatique

Alors qu'il semblait parti pour devenir le premier joueur de la NextGen à mettre dans le mille en Grand Chelem, et Roland-Garros n'avait fait que confirmer ce sentiment, Stefanos Tsitsipas est rentré dans le rang, même de façon relative. Désormais, il regarde passer les trains. Pendant qu'il plafonnait, Daniil Medvedev a décroché son premier Majeur. Alexander Zverev, même si l'Allemand est à la fin en 2022, a cueilli le titre olympique et un deuxième Masters. Et voilà que le tout jeune Carlos Alcaraz, qui l'a dominé sans ménagement sur la route de son triomphe floridien à Miami, commence à lui faire de l'ombre.

Ses problèmes physiques expliquent bien sûr en partie ce coup d'arrêt. Il a été opéré du coude droit en fin de saison dernière, la douleur étant devenue insupportable. Mais avant cela, il avait enchaîné les déceptions, comme si l'occasion manquée de Roland-Garros lui pesait toujours. Sortie d'entrée à Wimbledon, élimination en huitièmes de finale des J.O. de Tokyo face à Ugo Humbert, avant une défaite contre Alcaraz à l'US Open. Une sorte d'été meurtrier qui précèdera un automne fantomatique.

De son propre aveu, l'Athénien est désormais débarrassé de toute douleur. Mais après une entame de saison encourageante (demi-finale à l'Open d'Australie, finale à Rotterdam) dont on pensait qu'elle l'avait relancé, il cale à nouveau. La terre battue tombe-t-elle à pic ? Peut-être. "C'est ma surface préférée, et j'aime la transition du dur vers la terre battue", a-t-il rappelé en arrivant à Monte-Carlo.

Un carrefour important

Il va en tout cas y jouer gros, très gros. Comme évoqué la semaine dernière, Tsitsipas va, d'ici la fin de Roland-Garros, remettre en jeu 3355 points, soit plus de la moitié de son capital actuel au classement ATP. S'il ne se montre pas performant, d'ici le début de l'été, c'est même sa place dans le Top 10 qui pourrait se trouver fragilisée, alors qu'il y est installé depuis maintenant plus de trois ans sans discontinuer.

Au-delà de ces considérations comptables, la vraie question est de savoir si Stefanos Tsitsipas peut se remettre d'aplomb pour redevenir le joueur majeur, presque incontournable, qu'il était voilà un an. Alors que sa trajectoire ascendante le rapprochait de façon quasiment constante des sommets depuis son émergence en 2018-2019, il connaît son premier coup de moins bien vraiment durable. Il est en quête de regain d'une flamme qui, sans s'éteindre totalement, s'est affaiblie.

Ce grand plafonnement n'a encore rien de dramatique dans une perspective plus lointaine. Après tout, il n'a pas encore 24 ans. Mais entre Djokovic et Nadal toujours pas prêts à passer la main, Medvedev et Zverev qui, en termes de palmarès, ont clairement pris de l'avance sur lui, et la "Next-NextGen" incarnée par Alcaraz qui n'a pas forcément envie d'attendre, le Grec se retrouve déjà à un carrefour important de sa carrière. Le retour de la terre battue doit coïncider avec un nouveau pas en avant, surtout ici, à Monte-Carlo, tournoi si spécial à ses yeux. Il est l'heure de montrer qu'il est toujours là.

