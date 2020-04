Alors que les instances du tennis mondial dévoileront dans les prochains jours les détails de leur plan d'aide aux joueurs les plus touchés par la crise économique, Patrick Mouratoglou et Stefanos Tsitsipas ont décidé d'y aller de leur initiative personnelle. Le Français et le Grec se sont accociés pour vendre des accessoires et autres lots : les fonds récoltés iront aux joueurs hors top 100.

Décidément, Patrick Mouratoglou est sur tous les fronts en ce moment. Après avoir annoncé l'organisation d'un circuit parallèle dans son académie à partir du 16 mai, l'Ultimate Tennis Showdown (UTS), le coach de Serena Williams a joint les actes aux paroles jeudi pour aider les joueurs professionnels les plus fragilisés par l'arrêt des compétitions à cause du coronavirus. Associé à Stefanos Tsitsipas, qui s'entraîne dans ses infrastructures depuis 2014, il a lancé "Beyond 100 Support", une plate-forme destinée à la vente aux enchères d'accessoires du joueur grec ou d'autres lots. Les fonds ainsi récoltés seront redistribués aux tennismen classés en dehors du top 100 mondial.

"En tant que plus jeune joueur du top 10, je me sens une responsabilité pour aider le tennis du futur. Je comprends à quel point la situation des joueuses et joueurs en dehors du top 100 est critique et combien il est difficile de vivre du tennis professionnel surtout en l'absence de tournois pour une durée indéterminée. Grâce à la création de 'Beyond 100 Support', j'espère initier un mouvement que mes collègues joueurs suivront", a ainsi indiqué Stefanos Tsitsipas.

Parmi les produits mis aux enchères figurent des tenues complètes du numéro 6 mondial, de raquettes et des T-shirts signés par lui. Mais ce n'est pas tout. Des week-ends sportifs dans l'académie Mouratoglou, une heure de coaching personnel avec le Français ou encore des billets pour le Masters, le Masters Next Gen et l'ATP Cup sont également proposés. Nul doute que les fans de Tsitsipas devraient ainsi trouver leur bonheur. Cette initiative vient s'ajouter au plan d'urgence de plusieurs millions d'euros bientôt dévoilé en détails par les instances gouvernantes du tennis, ou encore à l'organisation du tournoi virtuel de Madrid (27-30 avril) dont les vainqueurs redistribueront une partie de leurs gains.

