Djokovic rejoint Nadal avec un 4e trophée à Abou Dhabi

"Je suis un peu fatigué. Nous ne nous attendions pas à jouer 2 heures et 30 minutes juste avant le début de la saison", a commenté avec humour Novak Djokovic après avoir remporté pour la 4e fois le tournoi-exhibition d'Abou Dhabi, samedi, devant le Sud-Africain Kevin Anderson 4-6, 7-5, 7-5. Djokovic, N.1 mondial après une fin d'année 2018 en trombe avec notamment des victoires à Wimbledon et l'US Open, s'était déjà imposé dans cette épreuve en 2011, 2012 et 2013. Il rejoint au palmarès l'Espagnol Rafael Nadal, battu en demi-finales par Anderson.

Le Serbe entame ainsi de la plus belle des manières sa préparation à la saison 2019 où il espère décrocher un 7e titre à l'Open d'Australie en janvier. Il sera évidemment le favori N.1 au tournoi ATP de Doha qui débutera lundi et où il affrontera le Bosnien Damir Dzumhur pour son entrée en lice.