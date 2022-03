A bientôt 35 ans, Andy Murray tente désespérément de revenir au plus haut niveau. Depuis son opération à la hanche, l'Ecossais, qui avait même dans un premier temps décidé de prendre sa retraite, lutte pour retrouver les sommets. L'ancien numéro un mondial a franchi un premier cap en ce début d'année en retrouvant le Top 100 pour la première fois depuis mai 2018. Mais pour tenter d'aller plus haut, il vient de faire appel à celui qui avait été déjà par deux fois son entraîneur, Ivan Lendl. C'est le troisième acte. Et sans doute leur dernière danse.

Il y a plus de dix ans, Murray avait sorti Lendl de son exil loin du monde du tennis pour en faire son entraîneur, à la surprise générale. Un choix risqué. Moqué, aussi, parfois. Un an et demi plus tard, le Britannique avait décroché le titre olympique et ses deux premiers tournois du Grand Chelem, à l'US Open en 2012 et Wimbledon en 2013. Lors de leur seconde collaboration, il avait décroché un nouveau Wimbledon, une seconde médaille d'or aux Jeux et accédé à la première place mondiale. Qu'attendre de ces nouvelles retrouvailles entre les deux hommes, qui se respectent professionnellement et s'apprécient humainement ?

Confiance aveugle

"Est-ce que ça va marcher ? Cela dépend des objectifs que Murray se fixe", juge Justine Hénin, qui se dit "admirative de voir qu'Andy continue de chercher des solutions." Que son ambition soit de revenir dans le Top 50, dans le Top 10 ou de remporter à nouveau un grand titre, peu importe. Une chose est sûre, Murray semble convaincu qu'aucune autre personne ne peut l'y aider autant qu'Ivan Lendl.

Alex Corretja a été l'entraîneur du double champion olympique pendant près de trois ans, entre 2008 et 2011, avant que celui-ci n'amorce sa lune de miel avec Lendl. Pour le consultant d'Eurosport, le lien et la confiance qui unissent les deux hommes a quelque chose d'unique. Si Murray n'a pas de certitude quant à la réussite de ce remariage, il est en revanche convaincu que Lendl est le seul à pouvoir lui apporter quelque chose.

"Quand vous avez eu autant de succès avec un entraîneur et que vous vous retrouvez dans une période difficile, au fond de votre cœur, vous vous dites 'Je vais appeler ce type parce qu'il me connaît', explique l'ancien numéro 2 mondial. C'est pour ça qu'Andy se sent bien avec Lendl. Il sait qu'il ne doute pas de lui-même et pas davantage d'Andy. L'état d'esprit de Lendl, c'est, OK, allons-y. Écoute-moi et fais tout ce que je te dis. Et si tu fais ça, peut-être qu'on aura une chance.' Or Andy a ce degré de confiance envers Lendl. Il est prêt à se dire 'Je ferai tout ce que tu me diras'. C'est rare et c'est très important dans la relation entre un entraîneur et un joueur. Pour moi, le respect est déterminant et Andy a tellement de respect pour Lendl."

S'il revient vers Lendl et si Lendl revient vers lui, c'est parce qu'il y a quelque chose de très positif entre ces deux-là

En dehors de Murray, l'octuple vainqueur en Grand Chelem n'a collaboré qu'avec un seul autre joueur sur le circuit : Alexander Zverev. Lendl avait guidé l'Allemand vers son premier titre d'importance, au Masters, en 2018. Mais Lendl n'a jamais accroché avec Zverev, à qui il reprochait son attitude, et la réciproque était peut-être encore plus vraie. "Il était plus intéressé par ses chiens et le golf", avait lancé Zverev. Nous étions loin de l'idylle avec le Britannique avec lequel il avait noué une réelle complicité.

"C'est une surprise sans en être une", estime ainsi Justine Hénin, qui voit dans ces retrouvailles, au-delà de la quête de performance pure, celle d'un certain bien être. "Je comprends qu'à un certain âge, on veuille aller chercher les gens avec qui on est bien, ajoute la consultante d'Eurosport. C'est le plaisir de l'aventure humaine et c'est très important. Il faut s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Cette notion de plaisir est capitale. Surtout en fin de carrière. Pas seulement le plaisir du jeu. Il faut imaginer tous les voyages, tous les moments passés ensemble. Il faut que ça se fasse dans une certaine atmosphère. S'il revient vers Lendl et si Lendl revient vers lui, c'est parce qu'il y a quelque chose de très positif entre ces deux-là."

La trajectoire des deux champions ne manque pas de points communs. Comme son entraîneur, Andy Murray a perdu ses quatre premières finales de Grand Chelem avant de dompter ses émotions pour devenir un champion accompli. C'est en bonne partie pour trouver ces clés que l'Ecossais avait fait appel au natif d'Ostrava au début des années 2010. Mais quelque chose de plus fort a uni les deux hommes, qui se sont instantanément fait confiance et qui partagent, entre autres, un sens de l'humour pince-sans-rire. "Murray a aimé ce que Lendl lui disait, et la façon dont Ivan le lui a dit", avait analysé Mats Wilander voilà quelques années.

Ivan Lendl et Andy Murray avec le trophée de Wimbledon Crédit: Getty Images

Wimbledon, le grand objectif

Mais si la connexion a incontestablement "matché" entre les deux hommes, il s'agit d'abord d'un couple tennistique, créé pour satisfaire des ambitions. Et pour Alex Corretja, sur ce point, rien n'a changé, même si Andy Murray n'est plus le joueur qu'il a été. "Andy croit toujours qu'il peut être un champion ambitieux, sinon il ne serait pas retourné vers son ancien coach avec lequel il a conquis tous ses plus grands titres, relève l'Espagnol. Il pense qu'Ivan peut extraire le meilleur de ce qu'il a encore à donner."

L'inverse est tout aussi vrai, selon Corretja. Lendl ne s'engagerait pas à 62 ans pour le plaisir de recroiser son ancien poulain. Ce n'est pas le genre de la maison. "Si Ivan a accepté, c'est forcément après avoir parlé longuement à Andy, ajoute-t-il. Il doit sentir qu'il a encore l'envie d'accomplir quelque chose d'important. Lendl ne se déplacerait pas s'il ne croyait pas Andy encore capable de grandes choses." Murray lui-même n'a d'ailleurs pas dit autre chose : "S'il ne me croyait pas encore en mesure de gagner, il ne serait pas venu. Et il me l'aurait dit."

La collaboration entre les deux hommes débutera officiellement à Miami, le deuxième Masters 1000 de la saison, juste après Indian Wells. En annonçant sa nouvelle collaboration avec Lendl, Andy Murray n'a pas caché que leur grand objectif commun restait Wimbledon, cet été. Il ne s'alignera d'ailleurs pas à Roland-Garros. "De ce que j'ai vu d'Andy ces derniers mois, son niveau de tennis est toujours capable d'être très élevé, juge Alex Corretja. Physiquement, il y a toujours un grand point d'interrogation bien sûr. Peut-il tenir sur la distance d'un tournoi du Grand Chelem ? Mais son tennis est toujours là." Le feu intérieur aussi. C'est bien ainsi que ce troisième appel à Lendl doit s'interpréter.

Ivan Lendl. Crédit: Getty Images

