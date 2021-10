Passion, persévérance et souffrance, ces trois mots pourraient résumer à eux seuls les dernières saisons sur le circuit d'Andy Murray. A 34 ans, il n'a pourtant plus grand-chose à prouver : son palmarès a de quoi faire des envieux avec entre autres ses trois titres en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016), ses deux médailles d'or olympiques consécutives en simple (Londres 2012 et Rio 2016), la Coupe Davis et sa place de numéro 1 mondial pendant 41 semaines à l'ère de du Big 3. Le bonhomme s'est fait une place dans l'histoire du tennis, et plus particulièrement au Royaume-Uni, à force de sacrifices dont son corps a fini par payer le prix.

Torturé par sa hanche droite, il n'avait pu cacher ses larmes en janvier 2019, craignant devoir mettre fin à sa carrière avant de tout miser sur une lourde opération de la dernière chance. Murray a réussi son pari puisqu'il a repris la raquette sur le circuit quelques mois plus tard, gagnant même un titre à Anvers, le seul depuis son opération. Mais un champion de sa nature peut-il se contenter d'un retour anonyme ? Connaissant son caractère, certainement pas : compétiteur forcené, il s'accroche depuis près de trois ans pour rivaliser à nouveau avec les meilleurs.

Une motivation saluée malgré une issue incertaine

Rêve louable ou dangereuse illusion ? Certains y voient de l'acharnement et craignent un éventuel triste dénouement qui porterait ombrage à sa carrière. Mais ce n'est pas le sentiment qui prédomine outre-Manche. "Sa volonté et sa motivation pour continuer à jouer à 34 ans avec une hanche en métal, après les opérations qu'il a subies, suscitent l'admiration et le respect. Les fans de tennis pensent, pour la plupart, que c'est incroyable qu'il continue à se décarcasser à l'entraînement et à affronter des joueurs plus jeunes dans un sport si exigeant physiquement", nous explique notre confrère britannique d'Eurosport UK Dan Quarrell.

Une persévérance d'autant plus respectable que, depuis sa dernière lourde intervention chirurgicale, Murray a enchaîné les petits pépins : de problèmes au bassin et dans le bas du dos en 2020 à une contraction du Covid-19 qui l'a empêché de jouer l'Open d'Australie 2021, il n'a pas été épargné. "Le problème, une fois que vous avez une hanche en métal, c'est que ça modifie la biomécanique, et la répartition des charges sur les différentes parties de votre corps affecte vos muscles, tendons, articulations, votre dos… tout. C'est ce qui m'a posé tant de difficultés", détaillait d'ailleurs le principal intéressé à GQ en mai dernier.

Mais depuis août, il parvient enfin à enchaîner semaine après semaine. De Cincinnati à Vienne en passant par le Challenger de Rennes, Murray a joué la bagatelle de 19 matches (10 victoires, 9 défaites) contre 13 de janvier à juillet. Et malgré son classement - il n'a toujours pas retrouvé le Top 100 -, son niveau de jeu ne fait que progresser. Sa grande bataille perdue contre Stefanos Tsitsipas au 1er tour de l'US Open avait déjà envoyé un signal fort, amplifié cette semaine en Autriche par son deuxième succès en plus de quatre ans sur un Top 10, en l'occurrence Hubert Hurkacz, pourtant en forme et en course pour le Masters de Turin.

Ces performances ravissent bien évidemment au Royaume-Uni, d'autant plus qu'elles prennent l'allure d'une belle surprise. "On ne s'attend clairement plus à le voir lutter pour les titres en Grand Chelem, mais à chaque fois qu'il joue, l'intérêt est réel et la couverture médiatique importante. Tout ce qu'il peut accomplir est vu comme un bonus et il n'a pas de pression du tout, ce qu'il semble apprécier assez. Il peut jouer librement, ce qui change beaucoup de ce qu'il connaissait avant à chaque tournoi du Grand Chelem. On espère le voir s'offrir encore quelques victoires spéciales sur les plus grandes scènes", note encore notre confrère Dan Quarrell.

Du "je t'aime, moi non plus" des débuts à l'unanimité autour de l'héritier de Perry

S'il souffre avec lui - comme lorsque Murray a fait part de ses doutes sur la suite après sa sortie sèche au 3e tour de Wimbledon en juillet -, le peuple britannique ne lâche donc pas celui que l'on peut aussi appeler "Sir Andy" depuis son anoblissement en 2017. L'unanimité autour de lui est d'autant plus remarquable que ce ne fut pas toujours le cas, loin s'en faut, sur une terre où les médias peuvent s'avérer particulièrement féroces, notamment les tabloïds. Quand il avait eu le malheur de dire, en bon Ecossais, qu'il soutiendrait toutes les équipes sauf l'Angleterre à la Coupe du monde 2006, il avait ainsi été sévèrement repris de volée.

Critiqué dans ses premières années de carrière pour son ton monocorde avec les journalistes, son air renfrogné ou encore son attitude négative envers son clan lors de ses matches, Murray n'a pas toujours fait figure de gendre idéal outre-Manche. A tel point que selon ses résultats, l'impression générale était que son identité pouvait basculer de "Britannique" quand il gagnait, à "Ecossais" quand il perdait. Indéniablement talentueux et travailleur, il était attendu au tournant, ce qui ne l'aidait pas franchement à se dérider.

Paradoxalement, c'est une défaite magnifique face à Roger Federer en finale de Wimbledon 2012 qui l'avait aidé à fendre l'armure, avant la consécration l'année suivante. "Murray aura toujours une place spéciale dans le cœur des gens au Royaume-Uni parce qu'il a mis un terme à la longue période (77 ans depuis le dernier triomphe de Fred Perry en 1936, NDLR) sans titres à Wimbledon pour le tennis masculin britannique. Et il l'a fait sous une pression énorme, celle de porter les espoirs d'une nation, à la fois en Grand Chelem et aux Jeux Olympiques. C'est une légende du sport britannique, pas seulement du tennis", nous confirme Dan Quarrell.

Exemplaire dans la gloire comme dans l'épreuve : Murray a ouvert la voie à Raducanu

Ce lien indéfectible a encore été renforcé, si cela était possible, par le récent documentaire Andy Murray: Resurfacing qui a retracé les épreuves traversées par le champion à cause de sa hanche. L'ex-numéro 1 mondial est, en quelque sorte, devenu doublement un héros populaire : grâce à ses exploits sportifs bien sûr, mais aussi et surtout grâce à sa force de caractère. Celle de ne jamais renoncer tant qu'il est encore possible d'y croire, de surmonter des traumatismes indicibles comme la tuerie de Dunblane dont il fut témoin quand il était écolier et qu'il avait accepté d'évoquer comme rarement dans le documentaire.

A l'heure où l'attention de médias britanniques s'est logiquement quelque peu déplacée sur le nouveau phénomène Emma Raducanu, Andy Murray n'a donc rien perdu de son aura au Royaume-Uni. Il reste celui qui a ouvert la voie, celui qui montre l'exemple. A tel point qu'il n'a pas hésité à partager des séances d'entraînement et prodiguer quelques conseils à sa jeune compatriote, récente championne de l'US Open. Transmettre son expérience, ce pourrait d'ailleurs être une reconversion intéressante pour celui qui n'a pas écarté de devenir coach à l'avenir.

Mais rien ne presse. Surtout vu l'ambition, le physique et le tennis retrouvés par "Sir Andy" ces dernières semaines. Parviendra-t-il à surprendre encore, même au meilleur des cinq sets en Grand Chelem ? Pourquoi pas. Une chose est certaine : quoi qu'il fasse, il fera toujours l'événement chez lui.

"Le voir prolonger sa carrière en se concentrant sur le double est aussi une possibilité. S'il s'associe avec son frère Jamie, ce serait une paire très populaire et la discipline serait soudain bien (plus) suivie", observe Dan Quarrell. C'est assurément le pouvoir d'attraction des grands. A ce titre et par ce qu'il continue à montrer sur le court, Murray mérite totalement sa place dans le "Big 4" pour les Britanniques, et bien d'autres dans le monde du tennis.

