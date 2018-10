Nadal met la main à la patte pour aider les sinistrés des inondations à Majorque

Rafael Nadal est un homme au grand cœur. Très concerné par les conséquences des inondations survenues aux Baléares dans la nuit de mardi à mercredi, des incidents qui ont provoqué la mort de dix personnes dans l'Est de l'île de Majorque dans les communes de Sant Llorenç des Cardassar, s' Illot et Artà, l'Espagnol, né lui-même à Manacor, une commune limitrophe, où il réside toujours, a affiché son soutien aux victimes à travers un tweet publié mercredi et surtout ouvert les porte de son académie aux personnes impactées.

"C'est un jour triste à Majorque. Mes sincère condoléances aux familles des personnes disparues suites aux inondations", a écrit Nadal. "Comme nous l'avons fait mardi, nous offrons à nouveau l'accès aux installations de la Rafael Nadal Academy à toutes les personnes qui nécessitent un hébergement."

Nadal ouvre son académie aux sinistrés

Nadal ne s'est pas arrêté aux mots, et outre l'ouverture du complexe de son académie aux sinistrés, il est aussi passé à l'action. Avec l'aide d'autres bénévoles, l'Espagnol a notamment aidé les propriétaires d'un garage inondé par l'eau et la boue à évacuer les éléments. La caméra d'El Pais a diffusé des images du n°1 mondial sur les lieux du sinistre.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Est de la communauté autonome de Majorque ont affecté plus de 200 personnes selon la presse espagnole. L'agence d'État espagnole de la météorologie (Aemet) a, elle, qualifié ces pluies "d'exceptionnelles."