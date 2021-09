"Je sais que je vais rejouer". Naomi Osaka, double vainqueure de l'US Open (2018 et 2020) et de l'Open d'Australie (2019 et 2021), a annoncé la bonne nouvelle dans l'émission "The Shop" diffusée sur la chaîne américaine HBO, avant d'ajouter que son retour se ferait "probablement bientôt", sans en dire davantage. "J'ai de nouveau cette envie, a-t-elle poursuivi. Ce ne serait pas vraiment important de gagner ou de perdre, je veux juste avoir le plaisir d'être de retour sur le court."

Naomi Osaka avait déclaré début septembre qu'elle souhaitait "faire une pause pendant un certain temps" après son élimination au 3e tour de l'US Open, suivie d'une conférence de presse où elle avait craqué nerveusement. Auparavant, elle s'était retirée en cours de tournoi à Roland-Garros et avait fait l'impasse sur Wimbledon, révélant avoir des problèmes d'anxiété, marqués par "plusieurs épisodes dépressifs", dans un message sur Twitter, réseau social où elle est très présente.

ATP Sofia Convaincant, Paire renoue avec la victoire IL Y A 4 HEURES

La joueuse de 23 ans, désormais N.7 mondiale, a expliqué que ses problèmes étaient exacerbés lorsqu'elle devait se présenter devant les médias après ses rencontres. "J'adorais la compétition, et simplement être compétitive, a-t-elle glissé. Si je devais jouer un long match, plus il durait, mieux c'était pour moi."

Di Pasquale: "Osaka est en souffrance et c'est terrifiant de la voir s'autoflageller"

"J'ai commencé à ressentir récemment que plus c'était long, plus je devenais stressée, mais je devais simplement faire une pause pour aller au fond de moi-même", a continué celle qui a allumé la vasque olympique lors des Jeux de Tokyo en juillet. La Japonaise n'a toutefois pas précisé si elle comptait être présente à Melbourne en janvier pour défendre son titre conquis en 2021.