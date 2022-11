Tennis

Next Generation ATP Finals - Lehecka ne tremble pas et file en demies : le résumé du match face à Arnaldi

ATP NEXT GEN - Le Tchèque Jiri Lehecka a dominé l'Italien Matteo Arnaldi jeudi (4-3[5], 4-1, 4-3[4]) et s’est qualifié pour les demi-finales du Masters Next Gen de Milan. La donne était simple pour le Tchèque : une victoire et il ralliait le dernier carré, ce qu'il a fait sans trembler. Suivez le Masters Next Gen sur Eurosport.

00:02:03, il y a 26 minutes