Nishikori se sépare de son coach historique

A l’arrêt, Kei Nishikori a besoin de changement. Encore blessé et contraint à l’impasse sur la tournée asiatique, le Japonais, 9e joueur mondial, est à un tournant de sa carrière et espère lui donner un nouveau souffle. Il a donc tranché dans le vif mardi en annonçant qu’il se séparait de son coach historique Dante Bottini. La collaboration entre les deux hommes durait depuis 9 ans et c’est sous la houlette de l’Argentin que le Japonais avait notamment atteint sa seule finale en Grand Chelem jusqu’ici à l’US Open en 2014.

"J’ai décidé qu’il était temps pour moi d’entendre un nouveau discours. Je serai reconnaissant à Dante pour toujours de sa contribution à ma carrière et nous resterons évidemment des amis très proches", a notamment écrit Nishikori dans un tweet. Actuellement 12e à la Race, l’intéressé pourrait bien manquer le Masters de fin d’année à cause d’une fin de saison gâchée par les pépins physiques.