Tennis

"Non, le costume de numéro 1 mondial n'est pas trop grand pour Alcaraz"

Battu d'entrée à Astana pour son premier tournoi ATP en tant que n°1 mondial, Carlos Alcaraz a accusé le coup après l'US Open où il a remporté son 1er Majeur et la place de numéro 1 mondial à seulement 19 ans. Le costume est-il trop grand pour l'Espagnol ? Pour Arnaud Di Pasquale, Bertrand Milliard et Maxime Battistella, la réponse est non ! Et ils expliquent pourquoi dans DiP Impact !

00:04:41, il y a une heure