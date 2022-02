Avec toutes les informations en ma possession, j'ai décidé de ne pas prendre ce vaccin, pour le moment". Non, Novak Djokovic n'est pas vacciné contre le Covid-19. Le Serbe a confirmé, auprès de la BBC , ce que tout le monde avait compris depuis très longtemps. En revanche, le Serbe est allé plus loin. Il a assuré que pour le moment, il n'avait pas l'intention de revenir sur cette décision au risque d'en payer le prix fort, soit rater Roland-Garros et Wimbledon, les deux prochaines levées du Grand Chelem. Même la course, statistique au moins, au titre de meilleur joueur de tous les temps, est pour lui moins importante que ses principes. "".

Une autre réponse aurait été un tremblement de terre au vu des prises de position de Novak Djokovic depuis un an et les événements du début d'année 2022 mais la mise au point du n°1 mondial n'est pas superflue. "Je soutiens la liberté de vous faire vacciner ou non, assure le Serbe aux 20 titres du Grand Chelem. Je n'en ai pas parlé plus tôt et je n'ai pas rendu public mon dossier médical parce que j'ai le droit de garder ça privé. Mais puisque je vois qu'il y a des fausses conclusions, je pense qu'il est important de prendre la parole pour justifier certaines choses."

Djokovic était prêt à "ne pas aller en Australie"

Qu'a-t-il voulu justifier avec cette interview accordée à la BBC ? Évidemment sa décision de ne pas se faire vacciner mais plus important, le fait qu'il en assume les conséquences. Interrogé sur le prix à payer, à savoir renoncer à Roland-Garros, Wimbledon mais aussi donc à la course au GOAT, Djokovic n'a pas tremblé : Oui, il est prêt à le payer.

"Êtes-vous prêt à renoncer au fait d'être, statistiquement, le meilleur joueur à avoir joué au tennis ?"

- Oui, répond Djokovic. Je suis prêt à payer le prix de renoncer à Roland-Garros. Idem pour Wimbledon".

Les choses sont claires. "La prise de décision sur ce que je mets ou non dans mon corps est plus importante que n'importe quel titre. J'essaye d'être le plus possible en phase avec mon corps."

Djokovic a aussi évoqué des thèmes dont il avait déjà parlé dans le passé. "Je soutiens la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps. Pour moi c'est essentiel, c'est la liberté de choisir ce qui est bon ou non pour vous, détaille-t-il. Je suis partie prenante dans un sport mondial, qui joue dans un lieu différent toutes les semaines. Je comprends les conséquences de ma décision. L'une de ces conséquences était de ne pas aller en Australie. J'étais préparé à ceci. Et je comprends qu'en étant non-vacciné aujourd'hui, je ne peux pas jouer la plupart des tournois."

Le Serbe, qui regrette que personne pendant la "saga australienne" ne lui a demandé son avis sur la vaccination, assure qu'il n'est pas "anti-vax". "Je n'ai jamais été contre la vaccination, pointe-t-il. Je comprends que tout le monde fait ce qu'il peut pour contenir ce virus. Je garde mon esprit ouvert. Nous cherchons tous, collectivement, la meilleure solution pour éradiquer le Covid", conclue-t-il. Une manière de laisser la porte ouverte ?

