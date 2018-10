Novak Djokovic fait le plein d'énergie à Belgrade, avec le trône en ligne de mire

"J'avais prévu d'être ici avec ma famille et il s'avère que suis en course pour la place de nº1 (au classement ATP). J'espère que Belgrade me portera bonheur", a déclaré Novak Djokovic lundi, lors d'un point de presse dans le centre de tennis que possède sa famille dans la capitale serbe. C'est dans ce complexe moderne que Djokovic a décidé de faire le plein d'énergie, avec pour but de terminer en beauté une saison qui l'a vu renaître de ses cendres après une année 2017 calamiteuse.

"J'ai décidé avec mon équipe de rester un peu plus longtemps à Belgrade afin de récupérer et de bâtir une bonne base pour Shanghai", l'avant-dernier gros tournoi (Masters 1000) de la saison, a aussi expliqué Djokovic, 31 ans. Depuis sa finale victorieuse à Wimbledon, Djokovic, absent six mois du circuit fin 2017 et opéré d'un coude en février, n'a perdu qu'un seul match sur le circuit ATP, à Toronto (au 3e tour contre Tsitsipas).

Djokovic à Bâle ou Vienne ?

Avant de décrocher son 14e titre en Grand Chelem, à l'US Open, il s'était aussi imposé à Cincinnati. A la Laver Cup, "Djoko" a enregistré deux défaites, une en double associé à Roger Federer et une autre en simple face à Kevin Anderson, qui a donc pris une petite revanche sur la finale de Wimbledon. Dispensé de défendre des points jsuqu'à la fin de l'année, et avec un Rafael Nadal hors-service sur blessure, Djokovic pourrait bel et bien terminer l'année au sommet pour la cinquième fois de sa carrière (après 2011, 2012, 2014 et 2015).

Novak DjokovicGetty Images

Mais le "Joker", tout en ne cachant pas son ambition de remonter sur le trône, se veut patient. Il veut d'abord jouer de son mieux à Shanghai puis, peut-être, grappiller d'autres points dans des tournois qui ne l'ont vu que très rarement ou jamais, comme Bâle ou Vienne.

"Nous laissons ouverte cette possibilité", a précisé Djokovic. "Mais il faut avant tout que je joue bien à Shanghai" a-t-il insisté. Au classement ATP publié lundi, Djokovic est 3e, à plus de 2.300 points de Nadal. En revanche, à celui de la "Race to London", établi sur l'année civile et qualificatif pour le Masters de Londres, le Serbe est deuxième, à mille points de son grand rival espagnol.