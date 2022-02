Tout ça... pour ça ? Un peu moins d'un mois après le rejet de son appel concernant l'annulation de son visa et son expulsion d'Australie, Novak Djokovic aurait décidé de se faire vacciner contre le Covid-19. Si la nouvelle n'a pas été officialisée par le joueur, et encore moins confirmée par son entourage, Daniel Müksch, son biographe, a révélé cette possibilité mercredi lors d’une émission sur Servus TV.

"D'après ce que j'ai entendu de son entourage, je pense qu'il se fait vacciner. Peut-être que la finale en Australie y a contribué. Peut-être que les 21 Grands Chelems de Rafa Nadal le poussent à le faire", a-t-il lancé. "Je suis extrêmement déçu par la décision de la Cour, (...) qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l'Open d'Australie (...) Je veux maintenant me reposer et récupérer avant de faire tout autre commentaire", avait quant à lui expliqué le joueur le 16 janvier dernier, peu après l'annonce de son expulsion.

Djokovic pourra-t-il être présent à Roland-Garros ?

En quête lui aussi d'un 21e titre du Grand Chelem, Djokovic se sait dans une impasse en cas de non-vaccination. En France, les sportifs étrangers pourront participer à une compétition quel que soit le type de vaccin avec lequel ils ont été vaccinés contre le Covid-19 , ce qui signifie que tous les types de vaccins sont acceptés, comme le vaccin russe Spoutnik ou les vaccins chinois Sinovac ou Sinopharm.

Nadal tient-il sa plus belle victoire en Grand Chelem ? "La plus folle et émouvante sans doute"

Si le protocole entourant Roland-Garros (22 mai-5 juin) n'est pas encore connu, Novak Djokovic ne pourrait pas bénéficier d'un pass vaccinal reposant sur sa contamination au Covid de décembre, car supérieure à quatre mois. "Nos équipes travaillent en collaboration avec les autorités publiques, qui préciseront les règles relatives à l'accueil des sportifs étrangers non-vaccinés pour notre tournoi en temps utile", avait précisé le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton auprès de l'AFP en janvier.

