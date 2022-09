Après celle de Rafael Nadal , c'était peut-être la réaction la plus attendue à la suite de la retraite sportive de Roger Federer. Par la voie des réseaux sociaux, Novak Djokovic s'est à son tour exprimé vendredi, pour rendre hommage à son rival du fameux "Big 3". Celui qui a dépossédé le Suisse du record du nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial (373 contre 310) s'est montré très élogieux, à l'image du respect que les deux champions se vouent.

"Roger, ce jour est dur à vivre et c'est dur de trouver les mots pour décrire touts ce que nous avons partagé dans ce sport. De revenir sur plus d'une décennie de moments incroyables et de batailles. Ta carrière a montré ce que signifie atteindre l'excellence et dominer avec intégrité et élégance. C'est un honneur de te connaître sur et en dehors du court, et pour de nombreuses années à venir", a-t-il estimé.

Une relation parfois tendue mais empreinte de respect

Djokovic aura joué 50 matches face à Federer (27-23) au cours de leurs carrières respectives, soit plus que tout autre adversaire du Suisse. Mais leurs relations n'ont jamais été aussi cordiales et empreintes d'amitié qu'entre le Suisse et Nadal. Arrivé plus tard pour se mêler à leur rivalité, le Serbe a longtemps été le troisième homme, avant de supplanter les deux autres. Et sa famille, notamment son père, a parfois eu la dent dure avec Federer.

Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Et Djokovic a conclu son message sur une note un plus personnelle : "Je sais que ce nouveau chapitre te réservera des choses fantastiques à partager avec Mirka, les enfants, tous tes proches, et tes fans ont encore de belles choses à attendre aussi. De la part de notre famille à la tienne, nous te souhaitons beaucoup de joie, de prospérité et une bonne santé. J'ai hâte de célébrer tes accomplissements et de te voir à Londres." Avec Nadal et Murray, le "Big 4" sera ainsi réuni une dernière fois pour composer l'équipe européenne lors de la Laver Cup (23-25 septembre prochains).

