Le premier tournoi du Grand Chelem de l'année débutera le lundi 8 février pour s'achever le dimanche 21 février , soit trois semaines après les dates prévues à l'origine (18-31 janvier). Ce léger report a été décidé en accord avec les autorités australiennes pour faciliter l'organisation de l'événement et permettre une quarantaine de deux semaines des joueurs, une fois arrivés en Australie à la mi-janvier.

Comme à Roland-Garros en octobre et contrairement à l'US Open l'été dernier, Melbourne Park accueillera bien des spectateurs. Le directeur de l'Open d'Australie Craig Tiley a même affirmé ces derniers jours que 400 000 spectateurs étaient espérés pendant la quinzaine, ce qui correspondrait à 50 % de la jauge habituelle. A titre de comparaison, la Porte d'Auteuil n'avait pu se permettre de s'ouvrir qu'à 1000 chanceux chaque jour, soit 15 000 spectateurs en tout.

Pour limiter le nombre de joueurs à transporter à Melbourne, les qualifications sont bien organisées mais ont été délocalisées. Elles ont lieu en ce moment et jusqu'au 13 janvier inclus à Dubaï aux Emirats arabes unis côté féminin, et à Doha au Qatar pour ces messieurs. Comme c'est ordinairement le cas, il y aura 16 qualifiés par tableau, donc 32 joueuses et joueurs s'envoleront ensuite vers l'Australie.