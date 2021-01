Opposée à Jia-Jing Lu, 200e au classement WTA, Jones n'a pas tremblé. Mieux, elle s'est imposée en deux sets et sans histoire : 6-0, 6-1. Merci et bonsoir. Voilà la 241e mondiale qualifiée pour son premier tournoi du Grand Chelem. Une magnifique performance en plus d'une superbe revanche. "J'étais consciente de ce dans quoi je m'engageais, et j'aime les défis", a-t-elle confié à nos confrères de la BBC. Mission accomplie.