Alizé Cornet éliminée au 3e tour par la Belge Elise Mertens (7-5, 6-4)

Il n'y a plus qu'une seule Française à Melbourne. Incapable de surmonter l'obstacle Elise Mertens, vendredi lors du 3e tour, Alizé Cornet a dit adieu avec une grosse pointe de regrets à l'Open d'Australie. Dure mais logique, cette défaite laisse la partie basse du tableau dames sans Tricolore.

Battue en deux manches sous un énorme cagnard qui lui a coûté des plumes (7-5, 6-4), la Niçoise a manqué l'opportunité de repointer en deuxième semaine de la première levée du Grand Chelem de la saison pour la première fois depuis 2009. Sa disparition en seizièmes de finale laisse donc Caroline Garcia comme l'unique chance de faire quelque chose à Melbourne du côté des Bleues. C'est peu, mais c'est comme ça.

La grosse frayeur de Mertens

Cornet est passée par tous les états sur l'Hisense Arena. Rapidement dominée dans la première manche, la Française a fait jouer son sens du combat pour revenir de 4-1 à 4-4, puis passer devant. Ce sprint infernal a constitué son seul moment fort de la rencontre et l'a irrémédiablement condamnée. La suite des évenements a ressemblé à un cavalier seul de Mertens qui a pris la première manche (7-5), avant de se retrouver largement devant dans le dernier acte (5-1). Ce match décousu, combiné à un gros coup de chaleur survenu au début du 2e set (Cornet a fait appel au kiné à 2-1 dans la seconde manche) et à la fatigue, a été un combo bien trop important à surmonter pour la Française qui a clairement accusé le coup physiquement.

Alors que la rencontre semblait pliée, Mertens a commencé à coincer à son tour. Et de manière spectaculaire. Alors qu'elle menait 5-1 dans le second set, son avance s'est réduite comme neige au soleil et son coup de mou a failli prendre des proportions assez conséquentes. Figée et incapable de prendre des risques, la joueuse de Leven a vu Cornet, qui a pris sa chance malgré une cuisse qui lui a joué des tours au niveau des appuis, revenir à 5-4 et toquer à la porte pour prolonger les échanges. Tout s'est bien terminé pour La droitière, parvenu à sauver une balle de debreak avant de boucler l'affaire à sa 4e balle de match quand même. Mais c'est Mertens qui a gagné le droit de poursuivre l'aventure face à la Croate Petra Martic. Pour Cornet, l'aventure se termine.