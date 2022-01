Tennis

Justine Henin : "À 5-6 ans, je disais déjà que je voulais devenir n°1 mondiale et gagner Roland Garros"

INSPIRANTES – Aussi brillante raquette en main qu’au micro d’Eurosport, notre consultante Justine Henin se livre sur ses souvenirs, ses inspirations et son parcours. Du rêve à la réalité, l’ancienne n°1 mondiale a su pourtant rester authentique et humble, malgré un palmarès exceptionnel, qui compte notamment 1 Open d’Australie, 2 US Open, et 4 Roland Garros…rien que ça.

00:03:49, 27/01/2022 à 23:08