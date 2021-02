Tennis

Open d'Australie - Osaka : "La première chose que je voulais faire, c'était de dormir"

Déjà titrée à Melbourne en 2019 et à New York en 2018 et en 2020, Naomi Osaka a remporté samedi l’Open d’Australie en disposant de l'Américaine Jennifer Brady (6-4, 6-3). Il s'agit de son 4e sacre en Grand Chelem.

