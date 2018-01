Caroline Garcia qualifiée pour le 2e tour après son succès contre Carina Witthoef (7-5, 6-4)

Caroline Garcia a réussi son entrée à l'Open d'Australie. Attendue au tournant pour ses débuts dans le premier Grand Chelem de la saison, la Française a très bien négocié ce premier match dans le tournoi en barrant l'Allemande Carina Witthoeft en deux sets (7-5, 6-4). Le résultat est là, le dos a tenu, quant à la manière, elle viendra plus tard.

"Je suis contente de la victoire parce que c'était un match difficile, mais au niveau du jeu, je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai produit", a jugé la Française, qui s'est trouvée trop sur la retenue dans ses frappes.

Pas d'attentes particulières pour Garcia qui vise plus loin

Menée dans le premier set 5 à 3, elle est "restée calme pour trouver une solution sans paniquer". Plus rigoureuse dans la deuxième manche, après les nombreuses fautes de la première, elle a aligné neuf jeux pour se mettre en position de conclure (7-5, 5-0), mais il a fallu attendre un peu plus que nécessaire à cause d'un nouveau moment de crispation.

La bonne nouvelle est que ces hauts et ces bas n'ont rien à voir avec les problèmes de dos de la demi-finaliste du Masters. Gênée en début de saison, elle avait dû abandonner à Brisbane. Sa victoire sur Witthoeft, 50e mondiale, était sa première de l'année. "C'est bien de pouvoir s'exprimer", a-t-elle dit.

Propulsée dans le top 10 mondial (N.8) et parmi les prétendantes à la victoire finale par sa belle fin de saison 2017, Garcia assure qu'elle ne se sent en rien changée. "C'est l'extérieur, les journalistes qui me voient différemment" dit-elle. "Moi je continue à faire la même chose." En Australie, elle assure ne pas avoir d'attentes particulières. "L'objectif, c'est toute la saison, pas seulement ici", a-t-elle assuré. La suite pour Flying Caro, au prochain vol.