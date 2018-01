Dimitrov-Tsonga, Djokovic-Zverev, Goffin-Del Potro : Les huitièmes théoriques à Melbourne

Bien sûr, il est toujours dangereux de se projeter trop loin dans un tableau de Grand Chelem. Mais c'est aussi très tentant. L'édition 2018 de l'Open d'Australie n'échappe pas à la règle et le tableau masculin tel que le tirage au sort nous l'a offert, donne vraiment très envie de voir certaines affiches.

C'est tout particulièrement le cas de deux d'entre elles. David Goffin, finaliste du dernier Masters, a rendez-vous avec Juan Martin Del Potro, qui s'apprête à fêter son retour dans le Top 10 après des années d'absence. Un vrai beau duel d'outsiders. Autre duel très intéressant sur le papier, celui qui pourrait mettre aux prises Novak Djokovic, sextuple vainqueur du tournoi, et Alexander Zverev. A 20 ans, l'Allemand est l'homme qui monte, mais il doit aussi prouver ce qu'il a dans le ventre en Grand Chelem.

On citera également l'affiche potentielle entre Grigor Dimitrov, numéro 3 mondial et demi-finaliste l'an dernier, et Jo-Wilfried Tsonga. Mais le Sarthois, dix ans après son fabuleux rush qui l'avait révélé au grand public, aura peut-être du mal à se hisser jusqu'en huitièmes au vu de son tableau initial, très compliqué.

Pour Rafael Nadal et Roger Federer, les huitièmes de finale pourraient avoir un air comparable, avec un gros serveur au menu, qu'il s'agisse de John Isner pour l'Espagnol ou Sam Querrey voire Milos Raonic pour le Suisse. Mais rappelons-le encore une fois, tout ceci n'est à ce stade que théorique.