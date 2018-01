Un Garcia-Mladenovic en huitièmes... Si tout va bien

Les trajectoires des deux ex-partenaires de double ont divergé depuis leur séparation il y a un an. Caroline Garcia fait partie des favorites alors que Kristina Mladenovic n'a plus gagné un match depuis le mois d'août. Sur le papier, elles pourraient se retrouver à l'entrée de la deuxième semaine. Mais un choc entre la Lyonnaise et l'Américaine Madison Keys apparait tout de même plus probable.

Deux championnes de Roland-Garros s'affronteront d'entrée. L'Italienne Francesca Schiavone, 37 ans, avait gagné à Paris en 2010. Elle sera l'outsider face à la jeune Lettone de 20 ans, Jelena Ostapenko, tenante du titre sur la terre battue française.

Maria Sharapova fait son retour à Melbourne où elle avait été contrôlée positive il y a deux ans. C'est elle qui a amené le trophée lors de la cérémonie protocolaire en l'absence de Serena Williams. Un choix diversement apprécié. La Russe pourrait jouer au 3e tour contre l'Allemande Angelique Kerber, victorieuse cette année-là, mais retombée dans l'anonymat la saison dernière.contre Angelique Kerber.