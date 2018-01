Kyrgios : "Gagner contre Jo, c'est un rêve qui devient réalité"

Qu'est-ce qui vous satisfait le plus aujourd'hui ?

Nick KYRGIOS : Juste la façon dont j'ai joué. C'était vraiment un match sympa. Jo, c'est un adversaire difficile. Il a battu tous les meilleurs dans les plus grands tournois. Je savais que ce serait difficile et pour être franc, j'étais très nerveux en rentrant sur le court aujourd'hui. Gagner contre Jo, c'est un rêve qui devient réalité.

Tout s'est joué sur ces trois tie-breaks, que vous avez tous remportés...

N.K. : Je savais que ce serait peut-être ma meilleure chance de gagner. Breaker Tsonga, c'est compliqué. Il a très bien servi pendant tout le match, donc je n'ai quasiment pas eu d'occasions. Les tie-breaks, c'est pour les gros serveurs. Si je sers bien, je sais que j'ai une chance.

Sur le dernier, vous revenez de loin puisque Tsonga a mené 5-2 avec deux services à suivre...

N.K. : Je pensais déjà au cinquième set, à 5-2, pour tout dire. J'ai fait deux bons retours, je suis revenu à 5-4, et ça a tourné. Tout a tourné de mon côté, heureusement. Mais ma mentalité ne change pas dans les tie-breaks : servir fort, frapper fort. Et essayer de jouer tous les points à fond, même quand je suis derrière.

Vu de l'extérieur, il semble que vous arriviez mieux à gérer vos émotions quand les évènements vous sont défavorables. Est-ce le cas ?

N.K. : Oui, je crois. Mentalement, je suis bien meilleur. Et gagner le titre à Brisbane pour démarrer l'année m'a beaucoup aidé. Mais je pense aussi que j'ai bien travaillé au plan physique. L'an dernier, je n'aurais pas été prêt à disputer ces batailles en trois ou quatre heures avec beaucoup d'intensité. J'ai beaucoup bossé. Je me suis entrainé pendant deux semaines avec Lleyton (Hewitt) à Melbourne. Physiquement, je me sens bien et ça booste ma confiance dans mon jeu.

Maintenant, place à Grigor Dimitrov, dimanche...

N.K. : Je sais que ça va être compliqué. Il adore les matches en cinq sets. Il a déjà très bien joué ici dans le passé. Incroyablement dur, comme match, pour moi. Mais mon niveau de jeu est là, donc on verra.