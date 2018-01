Le programme de mardi : Federer ouvrira la "night session", Djokovic effectue son grand retour

Rod Laver Arena

Session de jour (1h du matin en France)

Veronica Cepede Royg (PAR) - Karolina Pliskova (RTC/N.6)

Thomas Fabbiano (ITA) - Alexander Zverev (ALL/N.4)

Simona Halep (ROU/N.1) - Destanee Aiava (AUS)

Night session (9h du matin en France)

Aljaz Bedene (GBR) - Roger Federer (SUI/N.2)

Ashleigh Barty (AUS/N.18) - Aryna Sabalenka (BLR)

Roger Federer Eurosport

Margaret Court Arena

Session de jour (1h du matin en France)

Carina Witthoeft (ALL) - Caroline Garcia (FRA/N.8)

Tatjana Maria (ALL) - Maria Sharapova (RUS)

Novak Djokovic (SER/N.14) - Donald Young (USA)

Night session (9h du matin en France)

Garbiñe Muguruza (ESP) - Jessika Ponchet (FRA)

Frances Tiafoe (USA) - Juan Martin del Potro (ARG/N.12)

Novak DjokovicGetty Images

Hisense Arena

A partir de 1h du matin sur tous les courts

Johanna Konta (GBR/N.20) - Madison Brengle (USA)

Angelique Kerber (ALL/N.21) - Anna-Lena Friedsam (ALL)

Ricardas Berankis (LIT) - Stan Wawrinka (SUI/N.9)

Tomas Berdych (RTC/N.21) - Alex de Minaur (AUS)

Stan Wawrinka Getty Images

Court 2

Luckas Lacko (SVK) - Milos Raonic (CAN/N.22)

Eugénie Bouchard (CAN) - Océane Dodin (FRA)

Andrea Petkovic (ALL) - Petra Kvitova (RTC/N.27)

Dominic Thiem (AUT/N.5) - Guido Pella (ARG)

Court 3

Lucie Safarova (RTC/N.6) - Ajla Tomljanović (AUS)

David Goffin (BEL/N.7) - Matthias Bachinger (ALL)

Thanasi Kokkinakis (AUS) - Daniil Medvedev (RUS)

Kristina Mladenovic (FRA) - Ana Bogdan (ROU)

Court 5

Cedrik-Marcel Stebe (ALL) - Maximilian Marterer (ALL)

Ons Jabeur (TUN) - Elena Vesnina (RUS)

Evgeny Donskoy (RUS) - Florian Mayer (ALL)

Natalia Vikhlyantseva (RUS) - Lesia Tsurenko (UKR)

Court 7

Roberto Bautista Agut (ESP/N.20) - Fernando Verdasco (ESP)

Lizette Cabrera (AUS) - Beatriz Haddad Maia (BRA)

Horacio Zeballos (ARG) - Fabio Fognini (ITA/N.25)

Camila Giorgi (ITA) - Anna Kalinskaya (RUS)

Court 8

Nicolas Kicker (ARG) - Jordan Thompson (AUS)

Qiang Wang (CHN) - Madison Keys (USA/N.17)

Gaël Monfils (FRA) - Jaume Munar (ESP)

Kristyna Pliskova (RTC) - Agnieszka Radwanska (POL/N.26)

Court 10

Radu Albot (MDA) - Marton Fucsovics (HUN)

Mirjana Lucic-Baroni (CRO/N.28) - Shelby Rogers (USA)

Naomi Osaka (JPN) - Kristina Kucova (SVK)

Karen Khachanov (RUS) - Peter Polansky (CAN)

Court 12

Kurumi Nara (JPN) - Marketa Vondrousova (RTC)

Nao Hibino (JPN) - Donna Vekic (CRO)

Jérémy Chardy (FRA) - Tennys Sandgren (USA)

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - Benoît Paire (FRA)

Court 13

Julien Benneteau (FRA) - Taro Daniel (JPN)

Varvara Lepchenko (USA) - Anastasija Sevastova (LET/N.14)

Richard Gasquet (FRA/N.29) - Blaz Kavcic (SLO)

Yulia Putintseva (KAZ) - Heather Watson (GBR)

Court 14

Kristie Ahn (USA) - Barbora Strycova (RTC/N.20)

Mikhail Kukushkin (KAZ) - Peter Gojowczyk (ALL)

Tim Smyczek (USA) - Alexei Popyrin (AUS)

Lauren Davis (USA) - Jana Cepelova (SVK)

Court 15

Anna Blinkova (RUS) - Margarita Gasparyan (RUS)

Sam Querrey (USA/N.13) - Feliciano Lopez (ESP)

Steve Johnson (USA) - Denis Kudla (USA)

Su-Wei Hsieh (TPE) - Lin Zhu (CHN)

Court 19

Matteo Berrettini (ITA) - Adrian Mannarino (FRA/N.26)

Sorana Cirstea (ROU) - Zarina Diyas (KAZ)

Polona Hercog (SLO) - Ekaterina Alexandrova (RUS)

Mischa Zverev (ALL/N.32) - Hyeon Chung (KOR)

Court 20

Vaclav Safranek (RTC) - Jiri Vesely (RTC)

Christina McHale (USA) - Aliaksandra Sasnovich (BLR)

Jared Donaldson (USA) - Albert Ramos Viñolas (ESP/N.21)

Court 22

Lara Arruaberrena (ESP) - Richel Hogenkamp (PB)

Lorenzo Sonego (ITA) - Robin Haase (PB)

Soonwoo Kwon (KOR) - Jan-Lennard Struff (ALL)