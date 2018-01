Djokovic-Monfils, Tsonga-Kyrgios : Les neuf matches qu'on a envie de voir en première semaine

Novak Djokovic - Gaël Monfils

Voilà le match qui pourrait constituer le vrai gros temps fort de la première semaine. Ce serait un duel entre revenants. Novak Djokovic n'a plus joué en compétition depuis Wimbledon, Gaël Monfils depuis l'US Open. Le Français, vainqueur à Doha la semaine dernière mais non tête de série après avoir dégringolé au classement, fait partie de ces joueurs que beaucoup espéraient éviter avant les 16es de finale. Il a rendez-vous avec le Djoker au deuxième tour. Une tâche évidemment immense pour Monfils, mais après tout, peut-être vaut-il mieux prendre le Serbe tôt dans le tournoi, avant qu'il ne retrouve tous ses repères...

Denis Shapovalov - Stefanos Tsitsipas

Attention, ça va dépoter. A eux deux, Denis Shapovalov (18 ans) et Stefanos Tsitsipas (19 ans) sont à peine plus âgés que Roger Federer (36 ans). Les deux jeunes les plus prometteurs du Top 100 vont donc croiser le fer d'entrée en Australie et c'est peut-être le premier d'une longue série de duels entre les deux "young guns" du circuit. Shapovalov a prouvé ces derniers mois, notamment à Flushing, que les grandes scènes ne lui faisaient pas peur. Tsitsipas n'a pas encore ses références mais le Grec ne cesse de progresser.

Next Gen ATP Finals 2017 - Denis ShapovalovGetty Images

Roger Federer - Richard Gasquet

Pour le plaisir… Voilà près de treize ans que Roger Federer a affronté Richard Gasquet pour la première fois. Désormais bien dans la trentaine, les deux hommes sont plus proches de la ligne d'arrivée que de leurs premiers pas, mais ce serait sympathique de voir le Biterrois face au tenant du titre sur la Rod Laver Arena, quand bien même ses chances seraient infimes : Gasquet n'a plus battu Federer depuis le printemps 2011 et ne l'a jamais battu hors terre battue. Il lui faudra battre Kavcic puis Haase ou un qualifié pour arriver jusqu'à Federer.

Roger Federer face à Richard Gasquet lors de la finale de Coupe Davis 2014AFP

Nick Kyrgios- Jo-Wilfried Tsonga

Comme tous ceux qui ne concernent pas des affiches du premier tour, ce duel est par définition hypothétique, mais celui-ci l'est peut-être plus encore que d'autres car Jo-Wilfried Tsonga a déjà Shapovalov ou Tsitsipas sur sa route. Mais s'il se glisse au troisième tour, et si Nick Kyrgios ne trébuche pas lui non plus, cela sent la bonne grosse baston en night session sur la Rod Laver Arena avec une place en huitièmes au bout. Ce Kyrgios-Tsonga pourrait s'avérer explosif mais, pour être honnête, un Kyrgios-Shapovalov le serait tout autant...

Alexander Zverev - Mischa Zverev

Les frères Zverev avaient été parmi les grands animateurs de l'Open d'Australie l'an dernier. Le jeune Sascha avait livré et perdu un sacré combat en cinq sets contre Rafael Nadal. Mischa, l'aîné, avait sorti Andy Murray en huitièmes de finale avant de s'incliner en quarts contre Federer. Ce serait la première confrontation dans un tableau principal entre les deux frangins, qui ne se sont plus joués depuis 2014 à Houston, mais en qualifications. Au passage, leur match aurait pour vertu d'offrir une vraie opposition de style.

Vidéo - Conquérant et magique au filet, Zverev a ensorcelé Murray : Les temps forts du match 02:34

Grigor Dimitrov - Andrey Rublev

Grigor Dimitrov et Andrey Rublev n'ont joué qu'une seule fois l'un contre l'autre. C'était lors du dernier US Open et à la surprise générale, le Russe avait collé trois sets au Bulgare (7-5, 7-6, 6-3) au deuxième tour, alors que Dimitrov sortait d'un titre à Cincinnati. La revanche pourrait intervenir dès l'Open d'Australie, au troisième tour. Dimitrov a encore grandi depuis en triomphant à Londres lors du Masters. Ce serait en tout cas un vrai gros test de première semaine pour lui.

Vidéo - Rublev vs Dimitrov 01:33

Tomas Berdych - Alex De Minaur

Son nom ne vous peut-être pas encore grand-chose, mais Alex De Minaur a tout pour être une des révélations de ce début de saison. A bientôt 19 ans, l'Australien a brillé à Brisbane puis Sydney lors des tournois de préparation. A Melbourne, il défiera Tomas Berdych au premier tour et, franchement, on ne sait pas lequel des deux a hérité du plus mauvais tirage dans cette affaire. Berdych, même sur le déclin, reste un client, surtout en trois sets gagnants, mais il sera intéressant de voir ce que De Minaur peut produire contre le Tchèque.

Jelena Ostapenko - Francesca Schiavone

Deux championnes de Roland-Garros vont s'affronter d'entrée. L'Italienne, 37 ans, avait gagné à Paris en 2010. Elle sera l'outsider face à la jeune Lettone de 20 ans, tenante du titre sur la terre battue française. Un choc générationnel et dont la traduction sur le terrain pourrait bien être moins savoureuse que sur le papier, mais c'est un joli clin d'œil de ce premier tour.

Maria Sharapova - Angelique Kerber

Pour son grand retour en Grand Chelem, lors du dernier US Open, Maria Sharapova avait hérité d'entrée de Simona Halep, qu'elle avait battue après un match épique. Cette fois, c'est en 16es de finale que la Russe a rendez-vous avec un gros poisson en la personne d'Angelique Kerber, lauréate en 2016 à Melbourne, lors de l'édition qui avait vu Sharapova contrôlée positive. Mais c'est une des affiches potentielles les plus excitantes de la première semaine.