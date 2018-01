Rafael Nadal qualifié pour le 2e tour en battant Victor Estrella 6-1, 6-1, 6-1

Rafael Nadal va bien, même très bien, merci pour lui. Absent depuis son forfait lors du Masters de Londres, le N.1 mondial a parfaitement réussi son retour à la compétition, lundi, en s'offrant un succès facile face à Victor Estrella Burgos lors du premier tour de l'Open d'Australie. Bien physiquement, mobile, parfois, aérien, le joueur de Manacor s'est rassuré tant physiquement que techniquement pour sa grande première aux côtés de Carlos Moya.

Seul au monde sur la Rod Laver Arena, le Majorquin a signé succès net et sans bavure en trois manches (6-1, 6-1, 6-1) pour s'offrir une 12e présence au 2e tour du premier Grand Chelem de la saison. Il affrontera Leonardo Mayer pour une place au 3e tour. Ce match sera un remake de leur 3e tour du dernier US Open. Mais ce sera un test bien plus corsé.

Nadal sans opposition

Jamais inquiété lors de ce premier tour, Nadal n'a pas laissé grand-chose à son adversaire lors de cette première opposition sur le circuit entre les deux hommes. On a eu d'un côté : la force tranquille d'un joueur manifestement en confiance, malgré le manque de compétition, et de l'autre, un joueur qui a donné sa vie sur chaque point joué pour rien n'obtenir. Pas de bol, Estrella, malgré toute sa bonne volonté, était bien trop loin de l'Ibère pour lui donner des sueurs froides. Il restera de ce match, son courage et son abnégation. Mais rien d'autre.

Très à l'aise au service, bien réglé en coup droit, ce qui n'est pas un luxe pour lui en début de tournoi, Nadal a presque tout bien fait lors de cette entrée en matière. Le seul couac de ce premier match est arrivé en toute fin de deuxième manche, alors qu'il filait tout droit vers un succès éclair. Au moment de servir pour le gain du 2e set (à 5-0), Nadal a bugué, et laissé un peu d'espoir à Estrella, qui s'est engouffré dans la brèche en prenant pour la première et seule fois de la rencontre le service du N.1 mondial après un jeu mastodonte d'un quart d'heure.

Ce jeu aura permis à Estrella, définitivement pas fait pour briller sur la surface de l'Australian, de se libérer pour de bon et d'offrir au public australien une de ses célébrations dont il a le secret. L'abnégation, la grinta, on ne lui enlèvera pas à Estrella, petite étoile filante du tournoi.