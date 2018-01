Roger Federer passe en 3 sets face à Jan-Lennard Struff, 6-4, 6-4, 7-6

La route vers la défense de son titre se poursuit sans encombre pour Roger Federer ! Programmé en dernier match de la night session sur la Rod Laver Arena, le Suisse a dominé Jan-Lennard Struff en trois manches (6-4, 6-4, 7-6(4)) et 1h55 de jeu, jeudi. Federer a récité toute sa panoplie et notamment en passing, souvent attaqué par un Allemand avec une stratégie très offensive durant toute la rencontre. Breaké dans le troisième set, le numéro deux mondial a accéléré pour se sortir de ce piège et assurer la qualification pour le 3e tour de l'Open d'Australie. Lors duquel il affrontera Richard Gasquet.

Un résultat en trois sets mais il y a bien eu lutte sur la Rod Laver Arena entre les deux hommes. Jan-Lennard Struff a débuté le match en adoptant une stratégie claire : tout pour l'attaque ! Bousculé d'entrée, Roger Federer n'a pas mis longtemps pour trouver l'ouverture, et faire le break sur un magnifique passing de revers en bout de course. Un avantage qu'il a su conserver jusqu'au bout pour basculer en tête.

17 aces pour le Suisse

Malgré la perte de la première manche, l'Allemand est resté fidèle à sa stratégie ultra offensive. Service-volée, prise de balle tôt et coups puissants des deux côtés, Struff a tout tenté pour sortir Roger Federer de sa zone de confort. Mais fort de son expérience, le numéro deux mondial ne s'est pas laissé surprendre et a pu compter sur une bonne qualité de service (83% de points remportés derrière sa première, 17 aces au total) pour résister aux assauts de l'Allemand.

Efficace en passing, le Suisse a pris le service de son adversaire en fin de set pour mener deux sets à rien. Pas de quoi affoler Jan-Lennard Struff qui est, encore une fois, resté fidèle à son schéma de jeu. Enfin récompensé par un break dans la troisième manche, l'Allemand s'est fait debreaker dans la foulée, la faute à un Federer à réaction immédiate. Le Suisse a ensuite serré le jeu pour s'en sortir au tie-break et décrocher la qualification pour le 3e tour. Le niveau augmente car il affrontera Richard Gasquet dès samedi, adversaire contre lequel il n'a plus perdu depuis 2011.