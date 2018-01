Suivez l'Open d'Australie en exclusivité et en direct vidéo sur Eurosport Player

Comment suivre l'Australian Open en direct vidéo ?

Eurosport diffuse l'intégralité des matches de l'Australian Open, en direct et en exclusivité. Vous pourrez regarder les matches sur votre téléviseur, votre téléphone mobile ou votre tablette.

Ne manquez rien de la quête de Roger Federer après son triomphe l'an passé à Melbourne en forme de résurrection. Le Suisse aura fort à faire pour glaner un vingtième titre du Grand Chelem, même si la concurrence reste encore incertaine. Novak Djokovic et surtout le numéro un mondial Rafael Nadal ne sont pas encore assurés de pouvoir défendre leurs chances. Ce scénario ne vous rappelle rien ? En 2017, Nadal et Federer étaient revenus sur le devant de la scène après plusieurs mois d'absences à cause de blessures. Bis repetita pour une nouvelle finale homérique ? Les joueurs en forme de la deuxième partie de saison (Goffin, Dimitrov, Sock…) voudront certainement avoir leur mot à dire.

Le tableau féminin sera tout aussi ouvert. Halep, Wozniacki, Muguruza, Svitolina, Venus Williams… Autant de prétendantes des plus sérieuses pour le titre. Aucune joueuse depuis Serena Williams en 2015 n'est parvenue à remporter deux titres consécutifs en Grand Chelem, laissant un peu plus de place au suspense. Et le titre retentissant de Sloane Stephens au dernier US Open est une preuve de plus que toutes les joueuses peuvent espérer repartir avec le trophée.

Côté français, Caroline Garcia sera particulièrement attendue après sa fin de saison 2017 en boulet de canon. La huitième joueuse mondiale fait partie des outsiders les plus crédibles pour un long parcours à Melbourne. Kristina Mladenovic obtiendra aussi une tête de série qui pourrait lui ouvrir un parcours abordable. Alizé Cornet, Océane Dodin, ou encore Pauline Parmentier tenteront aussi de briller. Chez les hommes, Gaël Monfils et Gilles Simon arriveront en forme après leur victoire à Doha et Pune pour débuter leur saison. Avec Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Adrian Mannarino ou Lucas Pouille, les chances de Bleus en deuxième semaine seront nombreuses.

Pour vous abonner à Eurosport Player, c'est par ici : eurosportplayer.com

Et pour vous abonner à Eurosport avec Canal : watch-eurosport.

Dates et horaires des matches

Tous les horaires sont indiqués en heure française (10 heures de moins qu'à Melbourne). Il s'agit là d'un programme prévisionnel : celui-ci peut changer si le programme prend du retard.

Lundi 15 janvier

Débuts du premier tour : Dès 1h du matin

Mardi 23 et mercredi 24 janvier

Quarts de finale : Dès 1h du matin

Jeudi 25 janvier

Demi-finales dames : Dès 3h30 du matin

1re demi-finale messieurs : Dès 9h30 du matin

Vendredi 26 janvier

2e demi-finale messieurs : Dès 9h30 du matin

Samedi 27 janvier

Finale dames : Dès 9h30 du matin

Finale double messieurs : Après la finale dames

Dimanche 28 janvier

Finale double mixte : Dès 6h du matin

Finale hommes : Dès 9h30 du matin