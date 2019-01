27-0 depuis 2010 : Djokovic continue sa boucherie face aux Français en Grand Chelem

Cela va finir par devenir un marronnier des journalistes sportifs. Le genre de sujets qui se renouvellent d’année en année. Ici, c’est de Grand Chelem en Grand Chelem. Jo-Wilfried Tsonga a cédé face à Novak Djokovic ce jeudi en night session à Melbourne pour un match déséquilibré sur le papier, entre un numéro un mondial en pleine forme et l’ancien numéro un français qui retrouvait le goût d’un Majeur pour la première fois depuis huit mois.

Pour Tsonga, c’est cependant une nouvelle défaite qui commence à peser lourd statistiquement. Face à Djoko, son bilan est de 6 victoires pour… 17 défaites désormais. Depuis 2011 et sa victoire à Bercy, en revanche, le bilan est bien plus noir pour le Français : 13 défaites pour un petit succès. En Grand Chelem, c’est encore pire puisque depuis sa victoire en quart à Melbourne face au Djoker en 2010, Tsonga a subi six défaites de rang.

Qu’il se rassure, il n’est pas le seul Français dans ce cas-là. Depuis ce fameux quart, aucun Tricolore n’a réussi à faire tomber Djoko en Majeur. Le bilan est sans appel : 27 victoires pour Djokovic, 0 défaite. 12 victimes différentes pour un même sentence. Plus impressionnant encore, c’est la capacité du Serbe à ne laisser que des miettes aux Français. Sur ces 27 victoires, 22 se sont faites sans perdre le moindre set…

En allant plus loin que le simple cas du Serbe, on peut constater qu’en Grand Chelem, les Tricolores n’ont rien d’épouvantails pour les numéros un mondiaux successifs. Si Richard Gasquet (Roger Federer), Gilles Simon (Federer puis Rafael Nadal), Gaël Monfils (Nadal), Julien Benneteau (Federer) et Tsonga (Federer, Nadal et Djokovic) ont réussi à faire tomber le leader du classement ATP, ce ne fut jamais lors d’un tournoi du Grand Chelem. À ce jour, Arnaud Clément reste donc le dernier Tricolore à s’être offert le scalp d’un numéro un mondial en Majeur. C’était André Agassi, à l’US Open, en 2000. Une autre époque. Et, vu la tournure des événements, pas sûr que l’ancien capitaine de Coupe Davis ait un successeur rapidement…