Abandon de Dominic Thiem au 2e tour

Dominic Thiem n'avait plus rien dans les chaussettes. Après son match du 1er tour achevé à plus de deux heures du matin contre Benoît Paire, l'Autrichien n'a été que l'ombre de lui-même jeudi sur la Melbourne Arena. Jamais dans le coup, il été mené et malmené par le jeune Alexei Popyrin. Ce dernier avait remporté les deux premières manches (7-5, 6-4) et lorsque Thiem a été breaké d'entrée de troisième set, il a préféré jeter l'éponge pour de bon.

"Ce n'est jamais facile de gagner comme ça", a déclaré Popyrin, âgé de 19 ans. Difficile cependant de ne pas savourer une qualification pour le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem face à un joueur de ce calibre: "J'ai toujours eu l'impression d'être dans le match, pour être honnête", a-t-il ajouté. Popyrin affrontera soit le Français Lucas Pouille (31e), soit l'Allemand Maximillian Marterer (71e) pour une place en 8es de finale.